"Газпром" повністю припинив постачання "Північним потоком"

Російський монополіст "Газпром" зранку 31 серпня повідомив в Telegram, що повністю зупинив постачання газу в Європу газопроводом "Північний потік".

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"Постачання по "Північному потоку" повністю припинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті", — йдеться в заяві пресслужби компанії.

За попередньою інформацією, "Північний потік" зупинено до ранку 3 вересня. Напередодні заяви ціни на газ на європейських ринках почали падати через заяву керівництва ЄС про заповнення ПСГ на 80%.

Спотові ціни на газ у Європі скоректувалися до $2583 за тисячу кубометрів, за ними послідували і ціни в Азії. Січневий ф'ючерс на індекс JKM Platts сягнув $2270.

"Наразі ми в Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ на 80%. Тож ми по суті вже досягли обсягу, про який домовилися на поточний рік", - заявила у вівторок, 30 серпня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 25 липня в "Газпромі" заявили, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі “Північний потік-1”, компанія має намір зупинити турбіну та знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.

Раніше Канадський уряд вирішив повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яку раніше було заарештовано через санкції. При цьому Кремль не приймав турбіну назад і попросив у компанії Siemens відповідні документи від влади Канади.

Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі" сказали, що документи "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com