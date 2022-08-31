Російська газовий монополіст "Газпром" призупинить постачання газу французькій компанії Engie, головним акціонером якої є держава.

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Про це повідомляє пресслужба "Газпрому".

Зазначається, що постачання газу призупинено у зв'язку з несплатою липневих поставок у повному обсязі.

"Станом на кінець робочого дня 30 серпня ТОВ "Газпром експорт" не отримало в повному обсязі платежі за газ, поставлений компанії Engie (Франція) у липні за чинними контрактами", - йдеться у повідомленні "Газпрому".

Тому російський газовий монополіст повідомив Engie про повне призупинення постачання газу починаючи з 1 вересня 2022 року до моменту отримання коштів за поставлений газ у повному обсязі.

Як пояснює російський постачальник, відповідно до указу лідера країни-агресора РФ від 31 березня, якщо в контрактний термін оплати платіж не було здійснено покупцем у повному обсязі, подальше постачання природного газу іноземному покупцю забороняється.

Зазначимо, компанія Engie має найширшу газорозподільну мережу в Європі та є найбільшим постачальником газу для приватних споживачів у Франції.

Engie володіє 9-відсотковою часткою в газопроводі "Північний потік - 1".

Зазначимо "Газпром" продовжує скорочувати поставки газу в ЄС. Нещодавно компанія заявила, що 31 серпня буде зупинено єдиний газоперекачувальний агрегат компресорної станції "Портова" на газопроводі "Північний потік-1".

Раніше Reuters повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що зростаючі ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими переконають Європу змусити Україну до перемир’я на умовах Росії. Видання зазначає, що геополітичне протистояння вже підштовхнуло ціни на енергоносії до рекордного рівня.