Путін робить ставку на газовий шантаж Європи задля миру в Україні на його умовах, - ЗМІ

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що зростаючі ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими переконають Європу змусити Україну до перемир’я на умовах Росії.

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Про це пише Reuters, посилаючись на анонімні джерела з Кремля.

Видання зазначає, що Москва робить ставку на газовий шантаж Європи, так як це єдиний шлях до миру, який бачать у Кремлі, враховуючи, що Київ каже, що не буде вести переговори, доки Росія не піде з усієї України.

У країні-агресорі сподіваються на холодну погоду, адже суворий зимовий клімат уже допомагав Росії досягати військових цілей ― наприклад, під час війни з Наполеоном чи у протистоянні Гітлеру.

"Це буде важка зима для європейців через брак енергоносіїв. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", - заявило виданню одне з джерел у Кремлі.

Друге джерело, близьке до Кремля, також заявило, що Москва очікує похитування європейської єдност на тлі зимових труднощів.

Україна та її найрішучіші західні прихильники кажуть, що не планують відступати, а офіційні особи США на умовах анонімності кажуть, що поки що не бачать жодних ознак коливання підтримки України.

Видання зазначає, що геополітичне протистояння підняло ціни на енергоносії до рекордного рівня. Європейський Союз заборонив російське вугілля та схвалив часткову заборону на імпорт російської сирої нафти, щоб покарати Москву за "спеціальну військову операцію", яку вона розпочала 24 лютого.

І Росія завдала власного удару, різко скоротивши експорт газу до Європи.

Європейські уряди прагнули підвищити стійкість до енергетичного тиску цієї зими, шукаючи альтернативні джерела постачання та впроваджуючи заходи з енергозбереження, але мало хто з енергетиків вірить, що вони зможуть задовольнити всі їхні потреби.

У Кремлі звинувачують у скороченні газових потоків технічні проблеми, санкції Заходу та відмову деяких країн платити в рублях. Тим часом рекордні доходи від нафти та газу продовжують наповнювати бюджет країни-агресора Росії.

Перше джерело, близьке до російської влади, повідомило, що Москва в будь-якій майбутній потенційній мирній угоді хоче закріпити окупацію Донбасу, а також щоб Київ зобов’язався дотримуватися військового нейтралітету.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться на жодну пропозицію заморозити поточні лінії фронту, щоб "заспокоїти" Москву.

"Для того, щоб переговори з Росією стали можливими, необхідно змінити статус-кво на фронті на користь Збройних сил України", – заявив Reuters радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він сказав, що Захід постачає Києву достатньо зброї, щоб "не впасти", але недостатньо, щоб перемогти, додавши, що потрібна набагато більша підтримка.

Зазначимо, Туреччина націлена на організацію переговорів між російським лідером Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським "для припинення бойових дій".