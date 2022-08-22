Ердоган знову заявив про роботу над організацією зустрічі Зеленського та Путіна

Анкара націлена на організацію переговорів між російським лідером Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "для припинення бойових дій".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у понеділок, 22 серпня, заявив турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган, передає агентство "Анадолу".

"Наша мета — організувати для досягнення миру переговори між президентами Зеленським та Путіним у Туреччині", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини додав, що Анкара продовжує докладати зусиль для "встановлення міцного миру в Україні".

Ердоган напередодні відвідав Україну. Після зустрічі із Зеленським він заявив, що нагадав українському колезі про готовність, якщо це буде можливим, провести його зустріч із Путіним у Туреччині.

Це не вперше турецький лідер намагається організувати зустріч Зеленського з Путіним, про такі спроби від повідомляв і до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В квітні після спілкування з Володимиром Зеленським Ердоган провів телефонну розмову із Путіним. Тоді Турецький президент черговий раз запропонував російському лідеру організувати зустріч із Зеленським.