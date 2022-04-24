Зеленський обговорив з Ердоганом евакуацію з Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 24 квітня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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Про це Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

Президент обговорив з лідером Туреччини евакуацію з Маріуполя, продовольчу безпеку та судноплавство у Чорному морі. Найближчим часом Ердоган має зателефонувати Путіну.

"Напередодні його переговорів з Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових", - зазначив Зеленський.

Також лідери обговорили переговорний процес, погодження із Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України.

Крім того, президенти порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України.

Як повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu Agency, Ердоган заявив, що Анкара готова надати необхідну підтримку переговорному процесу.

Турецький лідер зазначив, що ситуація в Маріуполі з кожним днем ​​стає все сумнішою, і заявив про необхідність забезпечити евакуацію поранених та мирних жителів із міста.

Ердоган наголосив, що позитивно розглядає питання про те, щоб стати гарантом безпеки для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з будь-яких переговорів з Росією, якщо російські війська знищать людей у Маріуполі, а представники окупаційної адміністрації проведуть так званий "референдум" на тимчасово окупованих територіях.