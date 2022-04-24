Зеленский обсудил с Эрдоганом эвакуацию из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 апреля, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

Президент обсудил с лидером Турции эвакуацию из Мариуполя, продовольственную безопасность и судоходство в Черном море. В ближайшее время Эрдоган должен созвониться с Путиным.

"Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных", - отметил Зеленский.

Также лидеры обсудили переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, президенты подняли вопросы, связанные с обороноспособностью Украины.

Как сообщает турецкое информационное агенство Anadolu Agency, Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку переговорному процессу.

Турецкий лидер отметил, что ситуация в Мариуполе с каждым днем ​​становится все более печальной, и заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из города.

Эрдоган подчеркнул, что положительно рассматривает вопрос о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.