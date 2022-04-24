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Зеленский обсудил с Эрдоганом эвакуацию из Мариуполя
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 апреля, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
Президент обсудил с лидером Турции эвакуацию из Мариуполя, продовольственную безопасность и судоходство в Черном море. В ближайшее время Эрдоган должен созвониться с Путиным.
"Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных", - отметил Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также лидеры обсудили переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, президенты подняли вопросы, связанные с обороноспособностью Украины.
Как сообщает турецкое информационное агенство Anadolu Agency, Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку переговорному процессу.
Турецкий лидер отметил, что ситуация в Мариуполе с каждым днем становится все более печальной, и заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из города.
Эрдоган подчеркнул, что положительно рассматривает вопрос о том, чтобы стать гарантом безопасности для Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.