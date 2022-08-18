Зеленський відповів на натяк Ердогана на необхідність переговорів з РФ: "Спочатку хай звільнять території"

Президент Володимир Зеленський відкидає можливість переговорів з Росією щодо припинення війни до деокупації нею української території. Про це він сказав на брифінгу у Львові після зустічей з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За словами глави української держави останній заявив йому, що реалізація спільної з ООН та Туреччиною ініціативи щодо "зернового коридору" для проходження суден Чорним морем до українських портів дає "дипломатичне вікно домовленостей" щодо майбутнього припинення війни між Україною і Росією

"Я сказав свою думку пану президенту Туреччини, що віри немає Російській Федерації. Я вважаю, що в цьому "вікні" - російська зброя. Тому дуже здивований, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають, ґвалтують, щоденно крилатими ракетами б'ють по наших цивільних містах, цивільній інфраструктурі, хотіти миру. Тож спочатку, мені здається, вони повинні звільнити наші території, а потім... Потім буде потім", — заявив Зеленський.

Зазначимо також, що напередодні CNN Türk з посиланням на свої джерела повідомило, що російський президент Володимир Путін на зустрічі з Ердоганом 5 серпня в Сочі дав тому зрозуміти, що зацікавлений у зустрічі з Зеленським.

Причому ще наступного дня після цієї зустрічі Путіна та Ердогана - вже другої з початку повномасштабної російсько-української війни - останній повідомив, що нагадав Путіну про свою пропозицію провести в Туреччині його зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, що раніше у четвер Зеленський обговорив з Ердоганом, зокрема, недопустимість торгівлі вкраденим Росією українським зерном, а також ситуацію довкола окупованої Росією Запорізької атомної електростанції.