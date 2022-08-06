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Ердоган знову запропонував Путіну зустрітись із Зеленським в Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Hurriyet.
За словами Ердогана, зараз важлива ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.
"Я від початку наголошую, що переможця у війні в Україні не буде. Незважаючи на труднощі на місцях, я також твердо вірю, що криза буде вирішена за столом переговорів. Я ще раз нагадав пану Путіну, що ми можемо прийняти його зустріч із паном Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру", - заявив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях.