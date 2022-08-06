Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает Hurriyet.

По словам Эрдогана, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги по возвращению к переговорам в Стамбуле.

"Я изначально подчеркиваю, что победителя в войне в Украине не будет. Несмотря на трудности на местах, я также твердо верю, что кризис будет разрешен за столом переговоров. Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех сферах, чтобы способствовать региональному и глобальному миру", - заявил он.

Напомним, что Эрдоган согласился отчасти платить за российский газ в рублях.