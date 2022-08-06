РФ вынуждена мобилизовать технику и боеприпасы с Дальнего Востока, - Данилов

Для продолжения войны против Украины, РФ мобилизует технику и боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий.

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Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк и не могут, как они считают, проиграть эту войну", - написал в Twitter Данилов.

По его словам, Россия постепенно уничтожает колонизированное в 19-20 вв. население.

"На фронте не так много россиян, преимущественно это другие нации, у которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы россиянами", – написал он.

Кроме того, Данилов добавил, что дипломатия должна быть подкреплена успехами на фронте, поскольку тогда настоящие дипломаты смогут гораздо эффективнее общаться по многим вопросам.

"Попытка РФ откреститься от военного преступления в Еленовке подобна тому, что они годами врали о малайзийском Боинге, который они сбили в 2014-м. Жизнь человека и международные обязательства для них – пустой звук", - написал Данилов.

Напомним, что оккупанты 29 июля совершили умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения во временно оккупированной Еленовке, где содержались украинские пленные.