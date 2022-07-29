Росіяни навмисно атакували колонію в Оленівці, де утримувалися українські полонені, — Генштаб

Окупанти 29 липня здійснили навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці, де утримувалися українські полонені. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"Російські окупанти переслідували, таким чином, свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області", - пояснили у Генштабі.

Зазначимо, російська пропаганда зранку 29 липня почала розповсюджувати дезінформацію про те, що нібито "ЗСУ завдали удару по колонії у Оленівці". При цьому насправді загарбники здійснили обстріл щоб приховати свої військові злочини, зокрема катування військових полонених.

Як і очікувалося, ще одна ціль цього обстрілу — звинуватити ЗСУ. Однак, як підкреслили у Генштабі, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

Так як росіяни атакували тимчасово окупований населений пункт, немає достовірної інформації щодо кількості загиблих. За даними росЗМІ, в колонії могли загинути не менше 40 українських військових, що потрапили в полон.

Лідер руху "Азов" Андрій Білецький відреагував на удар рашистів по колонії в окупованій Оленівці, оголосивши полювання на усіх причетних до цього військового злочину.

"Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців. Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю. Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством", - написав Білецький в своєму Telegram.

Він додав, що командування полку вже почало збирати інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.

"Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані", - заявив Білецький.

Раніше російська пропаганда намагалася поширити фейк про "контрабанду зброї з України". Тоді в ЄС спростували цю інформацію з боку РФ та наголосили, що повністю довіряють українському уряду та командуванню ЗСУ.

