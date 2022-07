У ЄС спростували фейк російської пропаганди про "контрабанду зброї" з України

Росія почала проводити кампанію дезінформації, спрямовану проти України, ЄС та НАТО, намагаючись виправдати свою злочинну атаку на Україну. Зокрема, заявляє про "контрабанду зброї", яку постачають союзники.

У ЄС знають, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми не можемо говорити за НАТО, але, з погляду ЄС, російська пропаганда та дезінформація робить такі спроби дуже регулярно і масовано. Фактично, вся інформація, що виходить з Кремля чи від Міністерства оборони чи Міністерства закордонних справ Росії, є такою масованою пропагандою і звичайною брехнею", - вважає Стано.

Він зазначив, що Євросоюз не має жодної причини, щоб не довіряти українській владі. При цьому існує механізм моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання, яке надається ЄС, використовувалося для захисту українського народу від російських окупантів.

У НАТО також впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереження та облік зброї, яку вона отримує від союзників для реалізації права на самооборону від російської агресії.

Зазначимо, раніше видання Financial Times опублікувало статтю із заголовком ""НАТО та ЄС б'ють на сполох у зв'язку з ризиком контрабанди зброї Україною" ("NATO and EU alarm over risk of Ukraine weapons smuggling").

Після цього глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував народним депутатам створити тимчасову спеціальну комісію, яка контролюватиме вирішення питань, пов'язаних із використанням зброї, одержаної від партнерів України.