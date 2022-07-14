Єрмак запропонував створити комісію для контролю використання зброї від союзників

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував народним депутатам створити тимчасову спеціальну комісію, яка контролюватиме вирішення питань, пов'язаних із використанням зброї, одержаної від партнерів України.

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Про це Єрмак повідомив у себе на Telegram-каналі.

"Питання зброї для нашої держави – це пріоритет. Ми всі бачимо, як уже змінюють ситуацію на полі бою західні гармати, САУ, HIMARS та інші види озброєнь. Нам потрібно більше зброї для звільнення територій, ми не дамо росіянам перемогти та зробимо все, щоб вигнати їх із нашої землі", — пояснив важливість своєї пропозиції Єрмак.

Крім того, він запропонував створити комісію щодо підготовки оптимальної моделі парламентського контролю використання західної зброї. Глава ОП вважає, що Верховна Рада має долучитися до контролю використання зброї, одержаної від союзників.

"Вся отримана західна зброя перебуває на обліку і йде на фронт. Все чітко контролюється, і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є найкращим рецептом проти російських маніпуляцій та фейків", - додав політик.

Основним постачальником озброєння для ЗСУ залишаються США. Напередодні американський президент Джозеф Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні близько 400 мільйонів доларів.

Раніше, 3 липня, Білий дім вирішив передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Дані ЗРК увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.