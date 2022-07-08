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Політика
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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн: що туди ввійде

пакет військової допомоги, HIMARS, США

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п’ятницю, 8 липня, підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів. 

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Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч у Twitter.  

"Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму 400 млн доларів, включаючи чотири нових системи HIMARS", - зазначив він. 

До нового пакету допомоги також увійдуть ракети до них, 3 тактичних машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи і запчастини. 

Зокрема, як зауважив високопоставлений представник Міністерства оборони США, це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях, заощадить боєприпаси та створить більше ефективності завдяки точності. 

"Отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі", – зауважив він. 

Нагадаємо, 3 липня Білий дім ухвалив рішення передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Дані ЗРК увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.

Автор:
Анастасія Перцева