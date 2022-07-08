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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн: що туди ввійде
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у п’ятницю, 8 липня, підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів.
Про це повідомив репортер Foreign Policy Джек Детч у Twitter.
"Адміністрація Байдена оголошує для України ще один пакет озброєнь на суму 400 млн доларів, включаючи чотири нових системи HIMARS", - зазначив він.
До нового пакету допомоги також увійдуть ракети до них, 3 тактичних машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи і запчастини.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, як зауважив високопоставлений представник Міністерства оборони США, це забезпечить Україну можливостями точних ударів по конкретних цілях, заощадить боєприпаси та створить більше ефективності завдяки точності.
"Отже це є еволюцією нашої підтримки України в її битві на Донбасі", – зауважив він.
Нагадаємо, 3 липня Білий дім ухвалив рішення передати Україні норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Дані ЗРК увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю 820 мільйонів доларів, про який оголошували 1 липня.