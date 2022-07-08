США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн: что туда войдет

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в пятницу, 8 июля, подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил репортер Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

"Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS", – отметил он.

В новый пакет помощи также войдут ракеты к ним, 3 тактические машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.

В частности, как отметил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, это обеспечит Украине возможностями точных ударов по конкретным целям, сэкономит боеприпасы и создаст больше эффективности благодаря точности.

"Это эволюция нашей поддержки Украины в ее битве на Донбассе", - отметил он.

Напомним, 3 июля Белый дом принял решение передать Украине норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Данные ЗРК войдут в новый пакет военной помощи стоимостью 820 миллионов долларов, о котором объявляли 1 июля.