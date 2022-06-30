Великобритания предоставит Украине еще миллиард фунтов стерлингов военной помощи

Великобритания выделит Украине еще 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,2 миллиарда долларов) военной помощи, чтобы помочь ВСУ перейти от обороны к наступлению против российских оккупантов.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на офис премьера Бориса Джонсона.

Помощь будет направлена ​​на системы ПВО, дроны, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских военных.

В офисе Бориса Джонсона заявили, что дополнительное оборудование – это первый шаг, который позволяет Украине перейти к наступлению.

Об увеличении финансирования Джонсон объявит на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня

Отмечается, что это увеличит общую военную поддержку Великобритании с начала войны до 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов).

Эта военная поддержка является дополнением к 1,5 миллиарда фунтов стерлингов гуманитарной и экономической поддержки, оказанной Украине с февраля.

Это самая большая помощь среди всех стран, за исключением США.

Отметим, сегодня, 30 июня заключительный день саммита НАТО в Мадриде.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет использовать саммит НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине и предостеречь их от любых попыток подтолкнуть президента Владимира Зеленского к "плохому" мирному соглашению.

Также Джонсон заявил, что мог бы уйти со своего поста из-за поражения в поддержке Украины. По его словам, поражение в поддержке Украины - один из принципиальных вопросов, которые являются для него причиной для отставки.