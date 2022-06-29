Британские самолеты могут помочь обеспечить маршруты доставки украинского зерна - Минобороны

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что британские самолеты-разведчики могут помочь обеспечить безопасность судоходных путей, чтобы освободить украинское зерно, сообщает Sky News.

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По его словам, самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могут патрулировать районы Черного моря, если будет заключена сделка, позволяющая судам с зерном покидать заблокированные порты Украины.

"Мы должны смотреть на это в перспективе, даже когда Украина работает на полную мощность в своих портах, это около трех миллионов тонн в месяц. Им нужно отправить 23 миллиона тонн. Таким образом, вы должны как бы совладать с ожиданиями. Если на Черном море будет прекращение огня или есть безопасный проход, это не будет похоже на «о, вы можете получить его на шесть недель, не правда ли, это щедро». Я имею в виду, что вы не очень много получите взамен", - сказал Уоллес.

Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".

При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.

"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, так как это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.

Напомним, военно-морской флот России получил приказ заминировать акваторию Черного моря вблизи портов Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр. В Пентагоне считают, что все действия страны-агрессора указывают на согласованную стратегию по достижению этой цели.