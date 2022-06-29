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Британские самолеты могут помочь обеспечить маршруты доставки украинского зерна - Минобороны
Министр обороны Бен Уоллес заявил, что британские самолеты-разведчики могут помочь обеспечить безопасность судоходных путей, чтобы освободить украинское зерно, сообщает Sky News.
По его словам, самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon могут патрулировать районы Черного моря, если будет заключена сделка, позволяющая судам с зерном покидать заблокированные порты Украины.
"Мы должны смотреть на это в перспективе, даже когда Украина работает на полную мощность в своих портах, это около трех миллионов тонн в месяц. Им нужно отправить 23 миллиона тонн. Таким образом, вы должны как бы совладать с ожиданиями. Если на Черном море будет прекращение огня или есть безопасный проход, это не будет похоже на «о, вы можете получить его на шесть недель, не правда ли, это щедро». Я имею в виду, что вы не очень много получите взамен", - сказал Уоллес.
Он отметил, что главная роль Британии в такой операции может состоять в "разведке и наблюдении за безопасностью".Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом он отметил, что вероятность отправки британских военных кораблей в Черное море не рассматривается.
"Мы не собираемся посылать наши корабли в Черное море, так как это означало бы, что мы должны попросить Турцию снять блокаду", - заявил министр.
Напомним, военно-морской флот России получил приказ заминировать акваторию Черного моря вблизи портов Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр. В Пентагоне считают, что все действия страны-агрессора указывают на согласованную стратегию по достижению этой цели.