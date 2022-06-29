Британські літаки можуть допомогти забезпечити маршрути доставки українського зерна - Міноборони

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що британські літаки-розвідники можуть допомогти забезпечити безпеку судноплавних шляхів, щоб звільнити українське зерно, повідомляє Sky News.

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За його словами, літаки Rivet Joint або P8 Poseidon можуть патрулювати райони Чорного моря, якщо буде укладено угоду, яка дозволяє судам із зерном залишати заблоковані порти України.

"Ми повинні дивитися на це в перспективі, навіть коли Україна працює на повну потужність у своїх портах, це близько трьох мільйонів тонн на місяць. Їм потрібно відправити 23 мільйони тонн. Таким чином, ви повинні як би впоратися з очікуваннями. Якщо на Чорному морі буде припинення вогню або є безпечний прохід, це не буде схоже на «о, ви можете отримати його на шість тижнів, чи не так це щедро». Я маю на увазі, що ви не дуже багато отримаєте натомість", - сказав Уоллес.

Він зазначив, що головна роль Британії у такій операції може полягати у "розвідці та спостереженні за безпекою".

При цьому він зазначив, що ймовірність відправлення британських військових кораблів до Чорного моря не розглядається.

"Ми не збираємося посилати наші кораблі в Чорне море, оскільки це означало б, що ми маємо попросити Туреччину зняти блокаду", - заявив міністр.

Нагадаємо, військово-морський флот Росії отримав наказ замінувати акваторію Чорного моря поблизу портів Одеси та Очакова і вже замінував річку Дніпро. У Пентагоні вважають, що всі дії країни-агресора вказують на узгоджену стратегію досягнення цієї мети.