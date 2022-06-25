Джонсон заявил, что готов уйти с поста премьера из-за поражения в поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мог бы уйти со своего поста из-за поражения в поддержке Украины.

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Об этом он рассказал в радиоэфире BBC.

Журналист поинтересовался, какие обстоятельства могли бы заставить его покинуть пост. По словам Джонсона, поражение в поддержке Украины - один из принципиальных вопросов, которые являются для него причиной для отставки.

"Конечно, я думаю, что это (о морали - ред.). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа является слишком большой с точки зрения инфляции, экономического вреда, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", - заявил Джонсон.

В то же время он отметил, что на данный момент не видит предпосылок для такого развития событий.

Напомним, военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку российская армия исчерпает свои ресурсы.

По словам Бориса Джонсона, оккупанты продвигаются на Донбассе, сея разрушения, но ценой больших потерь и живой силы, и оружия.