- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Джонсон заявил, что готов уйти с поста премьера из-за поражения в поддержке Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мог бы уйти со своего поста из-за поражения в поддержке Украины.
Об этом он рассказал в радиоэфире BBC.
Журналист поинтересовался, какие обстоятельства могли бы заставить его покинуть пост. По словам Джонсона, поражение в поддержке Украины - один из принципиальных вопросов, которые являются для него причиной для отставки.
"Конечно, я думаю, что это (о морали - ред.). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа является слишком большой с точки зрения инфляции, экономического вреда, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", - заявил Джонсон.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время он отметил, что на данный момент не видит предпосылок для такого развития событий.
Напомним, военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку российская армия исчерпает свои ресурсы.
По словам Бориса Джонсона, оккупанты продвигаются на Донбассе, сея разрушения, но ценой больших потерь и живой силы, и оружия.