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Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Владимиром Зеленским 17 июня предложил начать крупную учебную операцию для украинских сил с потенциальной возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.
Об этом сообщает Reuters.
"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", - отметил Джонсон.
Он подчеркнул, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", - подытожил Джонсон.
Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 июня снова прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Стороны обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционного давления на агрессора, гарантии безопасности для Украины.