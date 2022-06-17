Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Владимиром Зеленским 17 июня предложил начать крупную учебную операцию для украинских сил с потенциальной возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.

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Об этом сообщает Reuters.

"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", - отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", - подытожил Джонсон.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 июня снова прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Стороны обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционного давления на агрессора, гарантии безопасности для Украины.