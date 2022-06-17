Джонсон запропонував Зеленському масштабну програму підготовки українських військових у Великій Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 17 червня запропонував розпочати велику навчальну операцію для українських сил із потенційною можливістю навчання до 10 000 солдатів кожні 120 днів.

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Про це повідомляє Reuters.

"Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самих свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президенту Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни", - наголосив Джонсон.

Він наголосив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

"Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість та стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна", - підсумував Джонсон.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 17 червня знову прибув до Києва із неоголошеним візитом. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Сторони обговорили необхідність збільшення постачання важкої зброї та систем протиповітряної оборони, економічної допомоги, санкційного тиску на агресора, гарантії безпеки для України.