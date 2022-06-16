Великобританія передасть Україні 20 САУ M109

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтвердив, що його країна направить в Україну 20 самохідних артилерійських установок M109 калібру 155 мм, закуплених у бельгійської збройової компанії для відправки безпосередньо в Україну, передає Sky News.

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Як заявив британський чиновник, виступаючи після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, за чисельністю артилерійських знарядь РФ зараз у деяких районах перевершує відповідні українські підрозділи у 20 разів.

Проте постачання Україні артилерійських та ракетних систем великої дальності, за його словами, дозволить українським силам вже в найближчі кілька тижнів досягти "значного прогресу на сході країни або навіть захистити такі місця, як Одеса".

За словами Уоллеса, навчання українських військовослужбовців тому, як використовувати це складніше для них важке озброєння, також є ключовим елементом зусиль, що вживаються. Міністр наголосив, що йдеться не лише про цифри, а й про можливості, які може надати одна західна система озброєння, яка використовується належним чином.

Він також зазначив, що в Україну починають надходити "десятки, якщо не сотні" протикорабельних ракет, щоб допомогти їй захиститись від російських військових кораблів.

"Я думаю, ви побачите, що напрямок переміщень буде набагато ворожішим для російських сил. Їм буде важче робити те, що вони хочуть. Наступне велике питання: чи зможуть українці відкинути їх або зовсім вигнати їх із країни? Тільки час покаже", - додав Воллес.

Нагадаємо, що тижнем раніше Міністерство оборони Норвегії повідомило про передачу Україні 22 самохідних гаубиць М109, а також запчастин до них, боєприпасів та іншого спорядження.