Війну в Україні не вдасться зупинити без втручання НАТО, - Уеслі Кларк

Колишній командувач сил НАТО в Європі Уеслі Кларк заявив, що без прямого втручання Альянсу закінчити війну в Україні не вдасться. Більше того, за його словами, якщо НАТО не втрутиться, то воно може саморозпускатися.

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Про це пише "Голос Америки".

"Ідея, яку відстоює зараз генеральний секретар Йєнс Столтенберг, і яка знаходить підтримку в інших членів Альянсу - про те, що НАТО може активно не втручатися, якщо його безпосередньо не атакують, - ця ідея залишилася в 90-х роках. Настав час засвоїти уроки. НАТО має втрутитися. Давайте офіційно це визнаємо і накажемо росіянам припинити вогонь", - заявив Кларк.

На думку генерала армії США у відставці, Альянс має або "вийти за окреслені рамки, або припинити свою діяльність".

За словами Кларка, втручання НАТО залежить від політичної волі та "рішучості національних лідерів".

Як приклад, він навів дії НАТО в Югославії. Без формальної згоди Ради Безпеки ООН 24 березня 1999 року війська НАТО розпочали операцію у тодішній федеративній державі, охопленій війною. Це були переважно військово-морські та військово-повітряні формування США, Великобританії, Франції та Німеччини.

"Звичайно, я сподівався, що відбудеться пряме втручання НАТО. Але тут я не оптиміст. Можливо, певна коаліція держав могла б вступитися. Також було б здорово, якби вони потенційно мали підтримку ООН. Але сьогодні Альянс навряд чи піде на такий крок. Хоча особисто я підтримав би це рішення", - заявив Філіп Брідлав, генерал армії США у відставці, командир об'єднаних збройних сил НАТО в Європі 2013—2016 років.

За словами Бридлава, зараз США мають посилити свою участь та надавати більше озброєння Україні. Він також вважає, що останній транш військової допомоги Україні був недостатнім.

Нагадаємо, генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше зброї від країн НАТО, щоб протистояти вторгненню Росії. Це питання обговорюватиметься у форматі Контактної групи Рамштайн 15 червня у Брюсселі.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обсяг озброєнь, який потрібний Україні від Заходу, аби закінчити війну.