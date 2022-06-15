На Заході назвали три сценарії розвитку війни в Україні

Розв'язана країною-агресором Росією війна в Україні перебуває на критичній стадії, яка може визначити її довгостроковий результат. Офіційні особи США та інших західних країн не бачать жодних ознак того, що Путін готовий закінчити цю війну.

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Про це говорять представники західної розвідки, пише CNN.

На думку західних чиновників, подальші події можуть розгортатися за трьома сценаріями.

Перший варіант полягає в тому, що армія країни-агресора РФ продовжить захоплювати нові території, насамперед у Донецькій та Луганській областях.

Другий варіант ґрунтується на тому, що на полі бою жодна зі сторін не матиме переваги. Тоді війна може затягтися на місяці, а то й на роки. Це призведе до величезних жертв з обох боків, а для Заходу значно посилить загрозу зростання кризи через виснаження світової економіки.

Третій варіант називають менш ймовірним. Він полягає в тому, що Москва скоригує цілі цієї війни, яку продовжує називати "спецоперацією", і, оголосивши про виконання всіх поставлених завдань, спробує підготувати ґрунт для завершення бойових дій.

Зазначається, що якщо окупантам вдасться досягти успіхів на сході України, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зможе використовувати цю територію як плацдарм для подальшого просування углиб нашої країни.

У свою чергу, західні чиновники вважають, що рашисти "перебувають у вигіднішому становищі на сході" за рахунок кількісної переваги. Проте, як заявив один із високопоставлених представників адміністрації президента США, "російський прогрес не вирішений наперед".

"Оскільки лінія фронту перетворилася на війну на виснаження, засновану на артилерійському вогні, обидві сторони зазнали великих втрат і тепер стикаються з потенційним недоліком живої сили. Росія також зазнала втрат до третини своїх сухопутних військ, і представники американської розвідки публічно заявили, що без повної досягти успіхів не вдасться, однак Володимиру Путіну ця ідея не подобається”, – пише видання.

Крім того, офіційні особи США та інших західних країн не бачать жодних ознак того, що Путін готовий закінчити цю війну.

"Що стосується стратегічних цілей, які, на нашу думку, є у Путіна щодо України, я не бачу жодних ознак того, що вони змінилися. Він, як і раніше, вірить, що зрештою досягне успіху і буде або фізично контролювати, або набуде форми політичного контролю над Україною – у значній частині чи, в ідеалі, у всій», – заявив представник НАТО.

Деякі офіційні особи також побоюються, що західна підтримка України може послабитись. А за словами представника Міжнародного легіону ЗСУ Демієна Магру, нинішні розміри постачання зброї "не наближаються ні до чого, що дозволило б перемогти росіян на полі бою".

"Я думаю, що ось-ось дійде до того, що та чи інша сторона досягне успіху. Або росіяни дійдуть до Слов'янська та Краматорська, або українці зупинять їх тут. І якщо українці зможуть утримати оборону тут, перед такою кількістю сил, це буде мати значення", – сказав ще один чиновник НАТО.

Зазначимо, що 15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони і на Банковій очікують рішення щодо постачання Україні важкого озброєння.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав обсяг озброєнь, який потрібний Україні від Заходу, аби закінчити війну.