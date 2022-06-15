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Bloomberg: Росія вичерпала свій військовий потенціал, тому можлива загальна мобілізація
Російське командування розшукує по всій РФ "забуті" запаси зброї, зокрема старі танки, що базуються на Далекому Сході. Це пов'язано з тим, що за 100 днів війни російські війська витратили більшу частину свого військового потенціалу і за кілька місяців їм доведеться уповільнювати наступ.
Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на високопоставлених європейських чиновників.
Зазначається, що ЗС РФ зазнали великих втрат в особовому складі, тому тепер потребують загальної мобілізації. Проте глава РФ Володимир Путін намагається уникнути цього, оскільки це рівнозначно визнанню, що "військова спецоперація" йде не за планом.
У Євросоюзі припустили, що незабаром Росія припинить спроби провести наступ, щоб поповнити резерви та перегрупуватися. Водночас, як зазначили у виданні, Збройним силам України також потрібно отримувати більше зброї. Найбільше озброєння українським захисникам не вистачає на Луганському напрямку, де йдуть найжорстокіші бої за Сєвєродонецьк.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше в Міноборони заявляли, що Збройним силам України не вистачає озброєння для успішного протистояння окупантам. З'ясувалося, що ЗСУ отримали від Заходу лише 10% зброї від обсягу, що запитується українською стороною. Незабаром у Пентагоні повідомили, що США надішлють в Україну додаткові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).