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Bloomberg: Россия израсходовала свой военный потенциал, поэтому возможна всеобщая мобилизация
Российское командование разыскивает по всей РФ "забытые" запасы оружия, в том числе старые танки, базирующиеся на Дальнем Востоке. Это связано с тем, что за 100 дней войны российские войска израсходовали большую часть своего военного потенциала и через несколько месяцев им придется замедлять наступление.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
Отмечается, что ВС РФ понесли большие потери в личном составе, поэтому теперь нуждаются во всеобщей мобилизации. Однако глава РФ Владимир Путин пытается избежать этого, так как это равносильно признанию, что "военная спецоперация" идет не по плану.
В Евросоюзе предположили, что вскоре Россия прекратит попытки провести наступления, чтобы пополнить резервы и перегруппироваться. В то же время, как отметили в издании, Вооруженным силам Украины также необходимо получать больше оружия. Больше всего вооружения украинским защитникам не хватает на Луганском направлении, где идут самые ужесточенные бои за Северодонецк.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее в Минобороны заявляли, что Вооруженным силам Украины не хватает вооружения для успешного противостояния оккупантам. Выяснилось, что ВСУ получили от Запада лишь 10% оружия от запрашиваемого украинской стороной объема. Вскоре в Пентагоне сообщили, что США направят в Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО).