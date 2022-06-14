Украина получила от западных союзников лишь 10% оружия по своим заявкам, — Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженным силам Украины не хватает вооружения для успешного противостояния оккупантам. Выяснилось, что ВСУ получили от Запада лишь 10% оружия от запрашиваемого украинской стороной объема.

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Об этом Маляр сообщила в эфире национального телемарафона.

"Сколько бы усилий не прилагала Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили только 10 процентов", — сказала Маляр.

Замглавы Минобороны призвала западных союзников не только увеличивать объемы военной помощи, но и ускорить процесс поставки нового вооружения в Украину.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал объем вооружений, который нужен Украине от Запада, чтобы закончить войну. По его словам, для паритета в тяжелом оружии Украине необходимо:

1000 гаубиц 155-мм;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Напомним, накануне Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение. Кроме того, в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов.