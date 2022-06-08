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Норвегия передала Украине 22 гаубицы М109
Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.
Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии.
"Украинские вооруженные силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы они могли противостоять российской агрессии", - сказал министр обороны Берн Арильд Грамм.
По его словам, сейчас Украине необходимо передавать и тяжелую технику, и системы вооружения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Норвегия обучала украинских военных управлению новым оружием. Это обучение проходило в Германии.
В оборонном ведомстве Норвегии отметили, что не стали сразу публично объявлять о военной помощи из соображений безопасности.
Информацию о будущих поставках ведомство также не собирается комментировать.
Напомним, что 7 июня в Пентагоне официально подтвердили поставки Украине РСЗО HIMARS и боеприпасов.
Также Великобритания передаст Украине РСЗО M270 и снаряды к ним в качестве подарка.