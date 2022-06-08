Норвегія передала Україні 22 гаубиці М109

Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії.

"Українські збройні сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї, щоб вони могли протистояти російській агресії", - сказав міністр оборони Берн Арільд Грам.

За його словами, зараз Україні необхідно передавати і важку техніку, і системи озброєння.

Також Норвегія навчала українських військових управлінню новою зброєю. Це навчання проходило у Німеччині.

В оборонному відомстві Норвегії зазначили, що не стали одразу публічно оголошувати про військову допомогу з міркувань безпеки.

Інформацію про майбутні постачання відомство також не збирається коментувати.

Нагадаємо, що 7 червня у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів.

Також Великобританія передасть Україні РСЗВ M270 та снаряди до них як подарунок.