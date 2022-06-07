Польща підпише з Україною найбільший контракт на постачання озброєнь на $628 млн

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував підписання з Україною найбільшого за 30 років контракту на покупку зброї.

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Про це повідомляє канцелярія польського прем'єра у Twitter .

"Зараз ми підписуємо один із найбільших збройових контрактів за останні три десятиліття - продаж зброї для українців, Україні. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою", - повідомив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Міністр контролю за державними активами Польщі Яцек Сасін уточнив, що сума контракту складе $628 млн.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на ці гроші буде куплено 60 САУ AHS Krab.

Нагадаємо, що спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні та закликав його збільшити військову підтримку нашій країні.