Польша подпишет с Украиной крупный контракт на поставку вооружений на $628 млн

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал подписание с Украиной крупнейшего за 30 лет контракта на покупку оружия.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает канцелярия польского премьера в Twitter.

"Сейчас мы подписываем один из самых крупных оружейных контрактов за последние три десятилетия - продажу оружия для украинцев, Украине. Это оружие хорошо испытано, и сегодня мы знаем, что оно будет очень важным оружием на поле боя", - сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин уточнил, что сумма контракта составит $628 млн.

Ранее СМИ сообщали, что на эти деньги будут куплены 60 САУ AHS Krab.

Напомним, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку нашей стране.