Путин угрожает новыми ударами по Украине

Лидер страны-агрессора России Владимир Путин в очередной раз начал угрожать Украине и заявил, что Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом российский диктатор заявил в интервью пропагандистскому российскому телеканалу.

Путин очень испугался поставок вооружения Украине и заявил, что если Киев получит от Запада ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся.

В тоже время, он не поленился посчитать, сколько оружия сейчас у украинской армии.

Особенно лидеру страны-агрессору не понравились поставки США ракетных систем Украине.

Напомним, президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня Himars. Зона поражения РСЗО от 45 до 70 км.

Отметим, ранее зампредседателя Совета безопасности страны-агресора Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет действовать на "поражение центров принятия решений" в Украине в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории РФ.