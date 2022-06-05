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Путин угрожает новыми ударами по Украине
Лидер страны-агрессора России Владимир Путин в очередной раз начал угрожать Украине и заявил, что Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.
Об этом российский диктатор заявил в интервью пропагандистскому российскому телеканалу.
Путин очень испугался поставок вооружения Украине и заявил, что если Киев получит от Запада ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся.
В тоже время, он не поленился посчитать, сколько оружия сейчас у украинской армии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Особенно лидеру страны-агрессору не понравились поставки США ракетных систем Украине.
Напомним, президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня Himars. Зона поражения РСЗО от 45 до 70 км.
Отметим, ранее зампредседателя Совета безопасности страны-агресора Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет действовать на "поражение центров принятия решений" в Украине в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории РФ.