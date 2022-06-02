В США заявили, что Украина сама будет определять дальность использования РСЗО Himars

США не будут оказывать влияние на дальность стрельбы из РСЗО Himars, которые поставят Украине.

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Об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на своём первом брифинге в Киеве.

У дипломата спросили о контроле дальности стрельбы систем РСЗО Himars, поставки которых анонсировала администрация президента США Джо Байдена.

"Идет речь о вчерашнем пакете помощи, который подписал президент, в том числе с РСЗО. Это поможет украинской армии точнее целить, но также иметь большую дальность. На какую именно дальность, будут решать сами украинцы", - сказала Бринк.

Также она добавила, что следующие пакеты помощи США Украине будут определяться с учетом ситуации на поле боя.

Посол также подчеркнула, что США продолжат помогать Украине победить в войне против России и прилагать усилия для того, чтобы мир привлек страну-агрессора РФ к ответственности за военные преступления.

Напомним, президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня Himars. Зона поражения РСЗО от 45 до 70 км.

Отметим, в стране-агрессоре РФ уже начались истерики и пошли угрозы в сторону США по поводу поставок Украине дальнобойного оружия.

А зампредседателя Совета безопасности страны-агресора Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет действовать на "поражение центров принятия решений" в Украине в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории РФ.