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В США заявили, что Украина сама будет определять дальность использования РСЗО Himars
США не будут оказывать влияние на дальность стрельбы из РСЗО Himars, которые поставят Украине.
Об этом заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк на своём первом брифинге в Киеве.
У дипломата спросили о контроле дальности стрельбы систем РСЗО Himars, поставки которых анонсировала администрация президента США Джо Байдена.
"Идет речь о вчерашнем пакете помощи, который подписал президент, в том числе с РСЗО. Это поможет украинской армии точнее целить, но также иметь большую дальность. На какую именно дальность, будут решать сами украинцы", - сказала Бринк.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также она добавила, что следующие пакеты помощи США Украине будут определяться с учетом ситуации на поле боя.
Посол также подчеркнула, что США продолжат помогать Украине победить в войне против России и прилагать усилия для того, чтобы мир привлек страну-агрессора РФ к ответственности за военные преступления.
Напомним, президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня Himars. Зона поражения РСЗО от 45 до 70 км.
Отметим, в стране-агрессоре РФ уже начались истерики и пошли угрозы в сторону США по поводу поставок Украине дальнобойного оружия.
А зампредседателя Совета безопасности страны-агресора Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет действовать на "поражение центров принятия решений" в Украине в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории РФ.