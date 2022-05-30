Арестович о заявлении Байдена насчет РСЗО: Нам хватит ракет, которые летят на 70 км

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление президента Джо Байдена об отказе поставлять Украине РСЗО большой дальности.

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Своим мнение Арестович поделился в эфире "ФейгинLive".

По его словам, заявление Байдена нужно воспринимать спокойно. Он пояснил, что ракеты M270 очень разные: есть ракеты высокоточные, которые летят почти на 300 км, есть неуправляемые ракеты, которые летят на 70 км.

"Нам и 70 км с головой хватит. Но это речь идет о ракетах, а не ракетных установках. Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет… Не дадут - тогда устроим образцово-показательную истерику", - сказал Арестович.

Напомним, в газете The New York Times со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину РСЗО большой дальности. Речь идет об установках Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 км.

Однако позже Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории Российской Федерации.