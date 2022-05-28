Глава Европола считает, что оружие в Украине после войны может попасть в руки преступникам

Глава Европейского полицейского управления (Европол) Катрин Де Болле обеспокоена количеством оружия, поставляемого в Украину странами-союзниками. Она считает, что после окончания войны вооружение может попасть в руки преступников.

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Об этом сообщает телевизионная служба новостей RTL Nieuws со ссылкой на беседу еврочиновника с немецкой газетой Die Weltam Sonntag.

"Необходимо предотвратить ситуацию, которая произошла 30 лет назад во время войны на Балканах", - заявила она.

Де Болле добавила, что после боевых конфликтов на Балканах, уже более тридцати лет, оружие используется преступными группировками. Именно поэтому Европол планирует создать специальное международное подразделение по борьбе с распространением оружия, которое использовали во время войны. Но сначала необходимо разработать стратегию для решения этого вопроса.

"В настоящее время необходимо следить за подозрительными перемещениями экстремистов и террористов между Украиной и ЕС. Сейчас ситуация изменчива и непонятна", – отметила Катрин де Болле.

Напомним, за время войны число украинцев которые поддерживают предоставления гражданам права на владение огнестрельным оружием выросло вдвое. Сейчас такую инициативу поддерживают 58% граждан, против нее выступают 39%. 61% считают, что массовое вооружение граждан Украины огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны. 36% – противоположного мнения.