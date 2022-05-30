США не будут отсылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ, - Байден

США не будут отсылать Украине ракетные системы, которые могут достичь территории Российской Федерации.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление президента США Джо Байдена в понедельник, 30 мая.

Следует отметить, что данные комментарии появились после сообщений, что администрация Байдена готовится отправить в Киев передовые реактивные системы большой дальности.

Напомним, в газете The New York Times со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. Речь идет об установках Himars, куда можно установить тактические ракеты, бьющие на 300-500 км.