Медведев снова пригрозил Украине ударами по "центру принятия решений" в случае атаки на РФ

Зампредседателя Совета безопасности страны-агресора Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет действовать на "поражение центров принятия решений" в Украине в случае использования Киевом вооружений против объектов на территории РФ.

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Об этом Медведве сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Совершенно очевидно, что, — об этом уже было сказано, в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", — сказал Дмитрий Медведев, комментируя информацию о решении США поставить Украине реактивные системы залпового огня.

Также Медведев отметил, что конечные центры принятия решений находятся не на территории Киева.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 апреля заявил, что страна-агрессор не планирует использовать ядерное оружие в войне против Украины. При этом он не уточнил, есть ли вероятность применения такого оружия в войне с Украиной на последующих этапах.