Не можем повторить: какие решения украинских властей за годы независимости играли на руку Кремлю

24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины, развязав крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой. Во многом сегодня мы переживаем последствия решений, которые на протяжении нашей новейшей истории прямо или косвенно играли на руку Кремлю. Delo.ua вспомнило самые одиозные решения, которые больше никогда не должны приниматься во властных кабинетах Украины.

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Первая фаза войны обернулась полным провалом для россиян, которые не ожидали от украинцев столь ожесточенного сопротивления. То, что должно было стать современным аналогом советской операции "Дунай" , превратилось в полномасштабный военный конфликт. Но полномасштабному вторжению предшествовали 8 лет гибридной войны на Донбассе, где Кремль сформировал подконтрольные ему квазигосударства — "народные республики", которые в противовес стремлению остальной Украины интегрироваться в Евросоюз выбрали идею так называемого "русского мира".

События восьмилетней давности, из-за которых Кремлю удалось создать на Донбассе милитаризованные квазигосударства и аннексировать Крым, также имели свои предпосылки. Этим событиям предшествовало свержение пророссийского президента Виктора Януковича, который на протяжении трех лет своего президентства пытался действовать в духе российских и белорусских властей: разгонял мирные протесты, преследовал инакомыслящих, а также перераспределял капитал в пользу своей семьи и соратников, при этом нередко отжимая бизнес не только у сторонников оппозиции, но и у предпринимателей, которые находились вне политики.

Партию регионов Януковича многие считали политической силой открыто пророссийской направленности. То, что Янукович смог вполне законно прийти к власти на президентских выборах 2010 года, где он с небольшим отрывом победил Юлию Тимошенко, укрепило мнение Кремля о том, что большая часть Украины поддерживает идею сближения с Россией. Также приход к власти Януковича способствовал укреплению имперского мифа об "одном народе", который разделил распад СССР.

Но ни Янукович, ни Партия регионов, ни имперские мифы Кремля не появились на пустом месте. Как бы ни хотелось утверждать обратное, до событий 2014 года, и даже до 24 февраля 2022 года, в Украине была довольно значительная часть общества, которая потребляла пророссийскую пропаганду. Также задолго до 2010 года при власти были и пророссийские политики, и пророссийские решения, которые шли вразрез с национальными интересами Украины.

За 30 лет независимости Украина стала зависимой от российских энергоносителей, а также была сильно интегрирована с Россией в таких отраслях, как машиностроение, телекоммуникации и транспорт. Значительная часть украинских трудовых мигрантов работала в России, а российский культурный продукт массово потреблялся украинцами. При этом Украина принимала провальные решения в сфере обороны и национальной безопасности, последствия которых ощущаются до сих пор.

15 проросийских решений за 30 лет независимости Украины

1991 год. Беловежские соглашения. Начало политики многовекторности. (Кравчук) 1993 год. Массандровские соглашения. Раздел Черноморского флота. (Кравчук) 1993 год. Московский протокол. Безвозмездная передача России ядерного оружия. (Кравчук) 1993 год. Новая военная доктрина, предусматривающая внеблоковый нейтральный статус и сокращение сухопутной армии. (Кравчук) 1991-2014 годы. Сепаратизм в Крыму. Игнорирование российских националистических группировок. (Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович) 1997 год. Большой договор о дружбе с Россией. (Кучма, Пустовойтенко) 1999 год. Передача 8 стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей "Ту-160" России в обмен на газ. (Кучма) 1998-2005 годы. Реформа ВСУ. Сокращение численности сухопутных войск с 320 тысяч до 139 тысяч. Ликвидация командования "Восток" в направлении России. Сокращение боевой авиации с 854 до 575 самолетов. (Кучма) 2005-2008 годы. Закупка газа через посредника "РосУкрЭнерго". Компания "Газпром" и Солнцевская ОПГ с 2005 по 2008 годы монопольно продавали российский газ Украине. ( Ющенко, Бойко, Фирташ, Лёвочкин) 2009-2014 годы. Кабальные газовые соглашения 2009 года. Газ по 450 долларов за кубометр минус скидка, которую позже убрали. (Тимошенко) 2010-2014 годы. Переговоры о вступлении в Таможенный союз. Отказ от подписания соглашения об ассоциации с ЕС под давлением Кремля. (Янукович) 2010 год. Харьковские соглашения. Продление пребывания Черноморского флота в Крыму, что сделало возможным дальнейшую аннексию Крыма. (Янукович) 2013 год. Военный бюджет менее 1% ВВП. Окончательный развал армии. (Янукович) 2015 год. Замораживание конфликта на Донбассе. Минские договоренности, которые предусматривали замораживание конфликта в Донецкой и Луганской областях. (Порошенко) 2015-2019 годы. Поддержка пророссийской оппозиции. Передача Медведчуку дизелепровода "ПрикарпатЗападтранс", содействие в построении окружением Медведчука империи, торгующей сжиженным газом, и медиаимперии, что сделало возможным усиление пророссийской партии ОПЗЖ на парламентских выборах в 2019 году. (Порошенко)

Черноморский флот и ядерное оружие

Точкой окончательного распада СССР принято считать Беловежское соглашение, которое было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России и тогда уже фактически независимых Украины и Беларуси. Данное соглашение зафиксировало распад СССР и создание вместо него Содружества независимых государств, которое чем-то напоминало предшественника Европейского Союза — Европейское экономическое сообщество.

К слову, хотя президент Украины Леонид Кравчук и был одним из трех подписантов Беловежского соглашения, Верховная Рада не ратифицировала устав СНГ от 1993 года. Таким образом, Украина никогда не была полноправным членом этого содружества, оставаясь его ассоциированным членом до момента выхода из организации в 2018 году.

Подписание Беловежских соглашений, 8 декабря 1991 года

И хотя Леонид Кравчук неоднократно подчеркивал правильность своих действий по подписанию данного соглашения, годы спустя в украинской политике появилось мнение, что Украина тогда могла пойти более амбициозным путем. Как это сделали после обретения независимости страны Балтии, которые почти сразу порвали с советским наследием и вступили в ЕС и НАТО еще в первой половине "нулевых" — в 2004 году. Однако здесь нужно понимать, что в той же Литве после "Поющей революции" к власти пришли активисты движения революции "Саюдис", а в Украине после обретения независимости власть получил не "Народний рух", а бывшие функционеры Компартии.

Украина начала формировать свои Вооруженные силы с января 1992-го. Почти все сухопутные Вооруженные силы бывшей УССР перешли в подчинение Верховной Раде Украины, однако Черноморский флот стал яблоком раздора двух государств. Кравчук издал указ, согласно которому весь бывший советский флот на нашей территории переходил в подчинение Украине, однако в тот же день российский президент Ельцин издал указ, согласно которому флот переходил в подчинение РФ.

Многоцелевой фрегат "Гетман Сагайдачний" вследствие раздела Черноморского флота отошел Украине и стал флагманом украинских Военно-морских сил

Как позже вспоминал Кравчук в одном из своих интервью, конфликт за Черноморский флот стал первым фактом вмешательства РФ во внутренние дела Украины. Тогда, по мнению бывшего президента, две страны были очень близки к войне, однако благодаря телефонному звонку президенту Ельцину войны удалось избежать.

Командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов сначала заверил в своей лояльности Верховную Раду Украины, но после кризиса, связанного с разделом флота, перешел на сторону России

3 сентября 1993 года, чтобы урегулировать кризис с разделом Черноморского флота страны подписали Массандровские соглашения, один из которых урегулировал вопрос раздела Черноморского флота, а остальные три - вопросы касающиеся ядерного оружия.

Примечательно, что для подписания Украиной данных соглашений Россия впервые использовала как инструмент шантажа "газовую карту" . В феврале 1993 года глава "Газпрома" Рем Вяхирев пообещал отключить Украине газ за долги (на тот момент они составляли 138 млрд российский рублей). Однако из-за дипломатических уступок, на которые пошел Кравчук в вопросе флота и ядерных ракет, газ отключать не стали.

Вследствие Массандровских соглашений российские моряки получили право базироваться в Севастополе, Ельцин получил возможность переизбраться на второй срок, а вот для Украины, которая в конечном итоге получила около 20% бывшего советского Черноморского флота, эти соглашения выглядели как капитуляция.

Вторым поражением Кравчука в вопросе раздела советского наследия стало соглашение о ядерном разоружении Украины , которая обязалась свои ракеты либо ликвидировать, либо же передать их России. После этого уже преемником Кравчука Кучмой был подписан всем известный Будапештский меморандум, которым Украине гарантировали безопасность и нерушимость границ. Россия, США и Великобритания взяли на себя обязательство помогать Украине в том случае, если она станет жертвой агрессии, а также воздержаться от экономического давления с целью подчинить Украину своим интересам. Кроме того, помимо гарантий безопасности договоренности предполагали и льготные поставки энергоресурсов из России.

Однако годы спустя Россия для подчинения Украины своим интересам неоднократно будет прибегать и к экономическому давлению, и к прямой военной агрессии. Главным козырем экономического давления РФ на Украину станет газ.

Президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук в Москве после подписания договора о ядерном разоружении Украины

И хотя Украина вряд ли смогла бы сохранить ядерное оружие, Будапештский меморандум был значительной уступкой России, поскольку ядерный арсенал, который стоил довольно дорого (и в прямом, и переносном смысле), был вывезен из Украины практически за бесценок.

Именно значительные уступки России в вопросах раздела советского военного наследия стали одной из причин, по которой Кравчук проиграл внеочередные президентские выборы в 1994 году Леониду Кучме.

Крымский сепаратизм и большой договор о дружбе

Преемнику Кравчука Кучме в наследство от предшественника достался довольно болезненный вопрос крымского сепаратизма. Россияне активно продвигали этот вопрос вместе с вопросом флота сразу после распада СССР. Уже в 1992 году российских парламент во главе с Русланом Хасбулатовым принял постановление об отмене акта, которым в 1954 году Крым был передан Украинской ССР, на что Верховная Рада Украины отреагировала своим постановлением. В свою очередь Верховная Рада Крыма приняла свою Конституцию, которой провозгласила полуостров самостоятельным государством, который находится с Украиной в конфедеративных отношениях.

Кроме того, в Крыму активно действовали российские националистические группировки, которые открыто поддерживала российская власть, и российский флот на полуострове. Российские националисты также предпринимали попытки создать собственную армию, которая подчинялась первому и единственному за всю историю президенту Крыма Юрию Мешкову.

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков обещал крымчанам российские зарплаты и пенсии. По мнению Кравчука, он был агентом российских спецслужб

Кризис тогда удалось урегулировать во многом благодаря введению на полуостров значительного контингента Национальной гвардии Украины, а также конфликту российского президента Ельцина с российским парламентом, который закончился обстрелом Белого дома осенью 1993 года.

В итоге в 1995 году Конституцию Крыма упразднили, а Мешкова сместили с должности президента Крыма. Хотя после 1994-го российские власти прекратили открыто поддерживать сепаратизм на полуострове, российские националистические организации продолжали работать в Крыму вплоть до его аннексии Россией в 2014 году.

Еще одним важным событием в истории "крымского вопроса" стал инцидент возле острова Тузла. Небольшой островок площадью всего 3 квадратных километра был передан Крымской АССР в 1941 году и после распада СССР вместе с Крымом перешел к Украине. В сентябре 2003 года россияне начали строить дамбу со своего полуострова Тамань в направлении Тузлы. Когда российские строители достигли приграничного с Украиной понтона, начались переговоры между странами. Россия настаивала на том, что Тузла — это не остров, граница в акватории Азовского моря нечеткая, а Керченский пролив должен использоваться странами совместно. Украина отмечала, что Керченский пролив — внутренние украинские воды, а Тузла принадлежит Украине. В итоге строительство дамбы прекратили, а уже в 2005 году МИД РФ признал, что остров украинский.

Кучма наблюдает за строительством дамбы в сторону Тузлы

Еще при Кучме в 1997 году был подписан большой договор о дружбе между Украиной и Россией, где был закреплен принцип стратегического партнерства, взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности. Также в 2002 году Украина провозгласила курс на интеграцию в ЕС и НАТО.

Газовые войны

Исторически сложилось так, что путь энергетической экспансии россиян в ЕС проходил через Украину. С одной стороны, через Украину еще с советских времен проходила мощная газотранспортная система, с другой — благодаря мифу о "братских народах" Украина имела некую скидку от российского "Газпрома".

Однако уже с 1993 года "Газпром" начал шантажировать Украину отключением газа, а в 1995 году поставки газа в Украину прекратились из-за долгов. Однако позже "Газпром" стал поставлять Украине газ в качестве платы за транзит, а с 1998 года в газовые отношения двух стран вклинилась компания "Итера". Это дочернее предприятие "Роснефти", которое первоначально было создано для поставок нефтепродуктов в Туркменистан, а позже стала крупным частным поставщиком российского и среднеазиатского газа в страны бывшего СССР.

После Оранжевой революции и победы на президентских выборах прозападного Виктора Ющенко россияне опять разыграли "газовую карту". Уже в марте "Газпром" потребовал от Украины платить за газ по ценам, близким к европейским (250 долларов за кубический метр), хотя сама российская компания покупала газ в Туркменистане по 44 доллара за кубометр.

Украинские власти не были готовы платить за газ такую цену, и в ночь на 1 января 2005 года "Газпром" прекратил поставки. 4 января странам удалось подписать договор, согласно которому бартер (газ в обмен на транзит) прекращался, а россияне продавали Украине свой газ, смешанный с туркменским, по цене 95 долларов за кубометр.

Алексей Ивченко возглавлял "Нафтогаз" с марта 2005 по май 2006 года

Украина в те годы и сама добывала много газа: так, в 1995 году добыча голубого топлива составила 16,5 млрд куб. м, а в 2005-м — 20,8 млрд куб. м. Однако из-за высокого уровня потребления и полного пренебрежения к энергосохранению страна стала зависимой от импорта, в том числе и из России.

Примерно с 2004 года продавать российский газ в Украину стала компания "РосУкрЭнерго", 50% которой принадлежало российскому "Газпрому", а 50% компании Centragas Holding, которой владели украинцы Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин.

Сам Фирташ, по мнению ФБР и российских СМИ, в "РосУкрЭнерго" мог быть ставленником криминального авторитета Севы Могилевича, который возглавлял одно из ответвлений российского Солнцевского ОПГ и которого в ФБР считали главой российской мафии в мире. Украинские правоохранители завели на Могилевича дело еще в начале 90-х, однако в ходе газового конфликта в 2005 году документы дела на 3 тысячи страниц были уничтожены. Позже США призвали арестовать за уничтожение этого дела соратника Тимошенко Александра Турчинова, но тогдашний глава МВД Юрий Луценко не стал этого делать. Таким образом, "Газпром" и российская мафия через свою фирму-прокладку контролировали поставки газа в Украину до 2008 года.

Один из лидеров Солнцевской ОПГ Семен Могилевич. По мнению западных СМИ, его международный преступный синдикат продавал оружие "Аль-Каиде"

В 2008 году "РосУкрэнерго" решили исключить из цепочки поставок. По словам Юлии Тимошенко, которая в те годы была премьером, в ходе переговоров осенью 2008 года Украина и Россия почти договорились об исключении "РосУкрЭнерго" из цепочки поставок газа между странами, однако часть украинской делегации настаивала на сохранении посредника. Виновниками развала переговорного процесса Тимошенко назвала депутатов от Партии регионов Юрия Бойко и Сергея Лёвочкина.

Еще одним камнем преткновения стало то, что "РосУкрЭнерго" не рассчиталась с Россией за 11 млрд куб. м газа, закачанные в украинские газохранилища, и Россия потребовала погашения долга от Украины, в противном случае "Газпром" угрожал отключить газ. В первой половине января поставки российского газа через Украину существенно сократились, а сама Украина столкнулась с газовым кризисом.

В итоге под давлением Еврокомиссии страны подписали соглашение о поставке газа. Соглашение предполагало закрепление монополии "Газпрома" на поставку газа в Украину, формульную цену, а также внедрение принципа "бери или плати". По новым условиям цена на газ составляла 450 долларов за тысячу кубометров, также если Украина закупала у "Газпрома" объем, меньше оговореного, для нее предусматривался штраф. К тому же соглашение предусматривало запрет на реэкспорт газа.

Газовое соглашение подписали российский премьер Путин и украинский премьер Тимошенко

Именно это соглашение и стало основанием для уголовного преследования Тимошенко в годы президентства Януковича. Однако сама Тимошенко всегда отрицала тот факт, что подписала невыгодное для Украины соглашение, утверждая, что добилась 20%-ной скидки от россиян. Само соглашение было оспорено в Стокгольмском арбитраже уже при президентстве Порошенко.

"Дружба" и торговые войны с Россией

В феврале 2010 года президентом Украины стал Виктор Янукович. Он и его Партия регионов многими считались пророссийскими еще в середине "нулевых".

Янукович отменил конституционную реформу 2004 года, которая определяла Украину как парламентско-президентскую республику, и установил жесткую президентскую вертикаль. После он подписал Харьковские соглашения, которыми было продлено пребывание российского флота в Крыму на 25 лет. В ответ на это россияне обязались платить аренду и предоставить Украине скидку на газ. Соглашение было раскритиковано многими политическими силами в Украине. В том числе его критиковали бывшие президенты Леонид Кравчук и Виктор Ющенко. В самой же Партии регионов утверждали, что Харьковские соглашения были логичным компромиссом после газового контракта, который подписала Тимошенко.

Президент Украины Виктор Янукович со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым во время подписания Харьковских соглашений

В 2011 году Путин приехал с визитом в Украину. Главной темой для разговора с Януковичем стало вступление Украины в российский Таможенный союз, в котором помимо России были Беларусь и Казахстан. Однако в то же время Украина находилась на пути создания зоны свободной торговли с ЕС. Переговоры об ассоциации Украины и ЕС начались еще при президентстве Ющенко и продолжались с 2007 по 2012 год.

Сам же Янукович пытался усидеть на двух стульях: продолжил декларировать стремление интеграции Украины в ЕС, а также согласился на сотрудничество с Таможенным союзом по формуле "3+1". В ЕС же сообщили, что вариант одновременного вступления в Таможенный союз и ассоциация с ЕС невозможны.

Результаты выборов президента в 2010 году. В ходе своих избирательных кампаний и Янукович, и его Партия регионов опирались на пророссийски настроенный электорат

Для давления на Украину Кремлем была в очередной раз разыграна "газовая карта". После того, как Украина оказалась невольным кандидатом на вступление в Таможенный союз, скидки на газ для нее куда-то улетучились. Цены на газ для Украины в 2012 году составляли 430-450 долларов за кубометр.

А уже в 2013 году давление на Украину со стороны России усилилось. В июле 2013-го главный санитарный врач РФ заявил о том, что в конфетах украинской компании "Рошен" якобы нашли канцероген бензопирен, и запретил ввоз украинского шоколада в Россию. А уже в августе россияне объявили Украине полноценную экспортную блокаду и внесли ряд украинских производителей в перечень рисковых. Все это происходило на фоне заявлений российских властей об ответной реакции на подписание Украиной ассоциации с ЕС.

До взлета популярности Партии регионов на ее электоральном поле была популярна Коммунистическая партия. В этих же регионах россияне планировали установить пророссийские режимы в 2014 году

Помимо прочего россияне планировали заменить Януковича на более удобного для них кандидата, активизировав работу пророссийских сил и создав из них единый пророссийский фронт, который бы выдвинул своего кандидата в президенты. Ядром такого фронта должна была стать общественная организация "Украинский выбор", которую контролировал кум Путина Виктор Медведчук.

Россиянам все же удалось склонить Януковича к отказу от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Однако это в свою очередь привело к массовым акциям протеста, которые позже назовут Революцией Достоинства.

Минск, АТО и Медведчук

Подготовка к вторжению в Украину велась Россией еще при президентстве Ющенко. Российская элита и значительная часть общества не считали Украину полноценным государством и предполагали, что страны бывшего СССР должны со временем стать частью "русского мира".

После бегства Януковича в Россию российские войска при помощи коллаборантов аннексировали Крым. Также пророссийские сепаратисты при активной поддержке россиян организовали массовые выступления в ряде украинских областей. Позже властям и патриотически настроенным активистам удалось подавить эти выступления в большинстве регионов.

Пророссийские сепаратисты в захваченном здании Луганской ОГА

Однако в Донецкой и Луганской областях развязался полномасштабный вооруженный конфликт. В ходе конфликта, который новая украинская власть назвала антитеррористической операцией (позже операцией объединенных сил), украинским властям удалось локализовать выступления пророссийских сепаратистов. Однако из-за вмешательства российских войск конфликт на Донбассе затянулся, и на части Донецкой и Луганской областей были сформированы Донецкая и Луганская народные республики.

Осенью 2014 года между Украиной, Россией и сепаратистскими формированиями на Донбассе был подписан Минский протокол (Минск-1), который в феврале 2015 года трансформировался в Минские соглашения (Минск-2) . Соглашение помимо прочего предполагало прекращение огня, помилование для сепаратистов, установление Украиной контроля над государственной границей, а также предоставление особого статуса сепаратистским регионам. Таким образом, конфликт был заморожен на долгие годы.

Лидеры Беларуси, России, Германии, Франции и Украины на переговорах в Минске

При этом с 2014 по 2018 год между Украиной и непризнанными республиками шла активная торговля, в ходе которой сильно выросла роль кума Путина Медведчука . Медведчук, который после прихода к власти Януковича ушел в тень, после российского вторжения на Донбасс усилил свое влияние и часто встречался с президентом Петром Порошенко. Согласно опубликованным в СМИ материалам, Медведчук тесно сотрудничал с лидерами сепаратистов и курировал поставки энергетического угля с не подконтрольных властям территорий под видом угля из ЮАР. К тому же кум Путина вполне открыто решал вопросы обмена пленных и участвовал в переговорах с Россией и сепаратистами в Минске.

Кроме того, при Порошенко Медведчук сумел получить в свое владение украинскую часть дизелепровода "Самара-Западное направление". Это стало первым шагом к формированию топливной империи пророссийского политика. Уже к 2019 году компания друзей Медведчука Proton Energy Group стала одним из крупнейших поставщиков дизтоплива в Украину. Так, в 2018 году через "трубу Медведчука" в Украину импортировали 30,5% дизельного топлива. Также близкие к Медведчуку и президенту Порошенко компании к 2017 году контролировали украинский рынок сжиженного топлива.

Близкий друг Медведчука Нисан Моисеев, по данным СМИ, контролировал топливную часть империи пророссийского политика

Кроме того, в годы президентства Порошенко наблюдался взлет медиаимперии Медведчука. Соратник кума Путина Тарас Козак контролировал телеканалы NewsOne, 112, ZIK. Скупать телеканалы Козак начал с 2018 года, и уже к 2019 году ему удалось создать крупный медиахолдинг "Новости".

Таким образом, Медведчук, который мог стать главой марионеточного украинского государства в случае захвата Украины российскими войсками, с 2014 до 2019 год сумел пройти путь от аутсайдера до одного из влиятельнейших пророссийских политиков Украины.

Именно доходы от продажи топлива и контроль над медиа помогли Медведчуку возглавить крупную пророссийскую партию перед выборами 2019 года

Именно после развала империи Медведчука и его политического остракизма Кремль отказаться от планов установить контроль над Украиной политическим путем и начал прямую военную агрессию против Украины.