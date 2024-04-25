Дания выделит Украине дополнительно около €600 млн военной помощи

25 апреля правительство и парламент Дании договорились увеличить рамки военной поддержки Украины еще на 4,4 миллиарда датских крон (около 590 миллионов евро) в 2024 году.

Об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Поскольку большая часть ранее запланированных средств военной поддержки Украины в 2024 году уже передана, в Дании решили, что существует потребность в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году и поэтому увеличат военную поддержку на 4,4 миллиарда долларов.

"С начала войны Дания была одной из самых активных стран-доноров. Мы должны оставаться такими и дальше, и поэтому я рад, что подавляющее большинство партий в Фолькетинге поддерживают наше решение добавить еще 4,4 миллиарда крон в Украинский фонд на военную поддержку в 2024 году. ", – говорит министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Целью военной поддержки в рамках Фонда Украины в 2023-2028 годах и дальше будет предоставление прямой военной поддержки Украине. То есть предоставление вооружения, другой военной техники и обучения военных, а также финансовых пожертвований и сотрудничество с другими странами по поддержке Украины.

В Дании считают, что возможности для прямых закупок в украинской оборонной промышленности можно использовать с помощью необходимых механизмов контроля.

В общей сложности общая сумма военной поддержки в рамках Фонда Украины, с учетом ее увеличения, составит 64,8 млрд датских крон (€8,7 млрд) в 2023-2028 гг.

Напомним, 17 апреля Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 2,2 миллиарда датских крон (около 300 миллионов евро).

Дания будет покупать оружие для ВСУ у украинских производителей

Дания стала первой страной, принявшей решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей.

Глава Минстратегпрома Александр Камышин рассказал, что в настоящее время украинская оборонная промышленность настолько "разогналась", что украинский бюджет не может обеспечить производителей заказами по полной, поскольку максимально состоятельность украинского ОПК составляет около $20 млрд, а на закупку вооружения выделено лишь $6 млрд.

Поэтому такой шаг со стороны Дании - именно то, что нуждается в украинском ОПК.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.