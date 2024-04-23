Дания выделит Украине более 400 млн евро, а также будет искать ПВО для Николаевской области

23 апреля Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины. Документ подписали первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр предпринимательства Дании Мортен Бедскоу, сообщает Министерство экономики.

Подписанный Меморандум предусматривает выделение датским правительством около 40 миллионов евро (300 миллионов датских крон) в поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины. Это новое финансирование поступит в Экспортно-инвестиционный фонд Дании (EIFO).

Таким образом, общий пакет фонда достигнет 170 миллионов евро (1,3 миллиарда датских крон). Основанный в марте прошлого года Данско-украинский фонд координирует усилия Дании, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сферах.

“Хочу поблагодарить Правительство Дании за поддержку восстановления и стойкости Украины. Мы видим необходимость дальнейшего укрепления коммерческих связей между датским и украинским бизнесом для поддержки украинской экономики и бизнес-сообщества. Подписанный нами Меморандум предусматривает сотрудничество с частным сектором через созданный механизм Ukraine Facility с системой ссуд и гарантий в рамках Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO), который является частью Датско-украинского фонда, направленного на снижение финансовых рисков, с которыми сталкиваются компании, участвующие в восстановлении Украины”, – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Кроме того, датское правительство выделит дополнительное финансирование к Украинскому Механизму EIFO на около 380 миллионов евро (2,85 миллиарда датских крон) для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику. Дания имеет ведущие позиции в зеленой трансформации экономики и внедрении инновационных решений в сфере критической инфраструктуры.

Украинско-датский документ также предусматривает содействие встречам между бизнесом обеих стран, внедрение механизмов ссуд и гарантий, а также усиление сотрудничества в сфере судостроения, развития и восстановления морской портовой инфраструктуры.

"Морской сектор является сильной позицией Дании, поскольку существует значительный потенциал для привлечения датских компаний в украинский морской сектор. Среди прочего, это может включать в себя поддержку развития и реконструкции критической и морской инфраструктуры, такой как гавани, которые имеют решающее значение в текущей геополитической ситуации и для экспорта украинских товаров на мировые рынки как сегодня, так и в будущем”, - рассказала Юлия Свириденко.

Президент встретился с министром предпринимательства Дании

Отметим также, что с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу встретился президент Украины Владимир Зеленский. На официальном сайте главы государства говорится, что особое внимание на встрече уделили перспективам расширения датского бизнеса и привлечения новых инвестиций в Украину.

“Важно, что во время визита господина министра сопровождают руководители датских компаний – крупнейших инвесторов в экономику Украины. Ваша активность на украинском рынке поражает. Своими инвестициями вы приводите пример другим партнерам и инвесторам”, – отметил Зеленский.

Среди прочего, украинский президент отметил эффективность реализации патроната Дании над восстановлением Николаевской области и выразил надежду на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для региона.

Напомним, что в марте прошлого года Королевство Дания и Николаевская область подписали меморандум об восстановлении региона. 13 января Дания объявила о предоставлении Украине очередного пакета помощи более чем на 21 миллион долларов: средства предназначались для восстановления Николаева. 30 марта Николаев получил 12 новых автобусов: транспорт для города профинансировало правительство Дании.

Военная помощь от Дании

Следует отметить, что Дания инвестирует миллиарды крон и в укрепление оборонной промышленности Украины, а также предоставляет оружие для ВСУ. Так, в апреле страна объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон). Ключевыми элементами пакета станут инвестиции в украинскую оборонную промышленность Украины, а также закупка и передача оружия, боеприпасов, беспилотников и ракетных компонентов.

Также в апреле Дания приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.