Дания направит $43 млн для поддержки бизнес-проектов своих компаний в Украине

Правительство Дании объявило о выделении дополнительных средств для Датско-украинского фонда, способствующего привлечению инвестиций со стороны датских компаний в Украину. Речь идет о по меньшей мере 300 млн крон или примерно $43 млн для датских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Отмечается, что о выделении средств было объявлено во время Второго инвестиционного форума по восстановлению Украины, который открыла Первая леди Елена Зеленская.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила важность помощи Дании, которая с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Она отметила, что благодаря Данско-украинскому фонду Украина получает столь необходимую военную и гуманитарную помощь, а бизнес — широкий спектр коммерческого финансирования и инструментов снижения рисков для компаний, которые инвестируют и торгуют с украинскими партнерами.

"Это важный вклад в наше восстановление, ведь его основой будет именно частный сектор. И датский бизнес уже этот вклад делает. Более 100 компаний осуществляют коммерческую деятельность с Украиной. Поддерживая нашу экономику и наших людей, которые героически защищают свой дом и работают ради победы", – отметила Свириденко.

В свою очередь датские чиновники отметили, что и дальше будут помогать Украине, потому что от этого зависит судьба всего мира. Поэтому было решено расширить возможности датско-украинского фонда, чтобы датские компании активнее инвестировали в Украину и были защищены от потенциальных рисков.

По словам министра бизнеса Дании Мортена Бедскоу, с дополнительными средствами в данско-украинском фонде Дания еще раз подчеркивает, что поддерживает борьбу Украины за свободу.

"Я горжусь, что датский бизнес так благосклонен к Украине. И компании, экспортирующие в Украину, и компании, инвестирующие в страну, и фонды, разными способами поддерживающие работу по восстановлению украинской земли. Это все очень важные шаги", – заявил датский министр.

О Датско-украинском фонде

В Минэкономики напомнили, что правительство Дании учредило Датско-украинский фонд в марте 2023 года. Он координирует усилия Дании, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической областях.

Кроме того, была создана государственная схема займов и гарантий под управлением Датского экспортно-инвестиционного фонда (ДЭИФ) с первым выделенным траншем на сумму 144 миллиона долларов, что нацелено на реконструкцию критической инфраструктуры Украины. Сотрудничество сосредоточено на направлениях, в которых Дания имеет преимущества, такие как зеленая трансформация экономики, централизованное тепло- и водоснабжение, судостроение, развитие портовой инфраструктуры, транспорт и логистика, инфраструктура, эффективное управление и поддержка малого и среднего бизнеса.

Предполагалось, что ДЭИФ будет финансировать проекты с привлечением 50% украинского компонента. При этом главным условием финансирования является то, что экономический интерес датской стороны должен превышать 30% стоимости контракта.

Напомним, недавно Министерство энергетики Украины и Министерство климата, энергетики и коммунальных услуг Дании заключили договоренности о партнерстве в сфере возобновляемых источников энергии с особым акцентом на биогазе. Это направление будет включено в Программу энергетического партнерства Украина-Дания (UDEPP).

Добавим, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины . За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.

Кроме того, Дания совместно с Украиной начинают гуманитарный проект "Пространства для жизни детей", в рамках которого в Украине будут построены экологические дома семейного типа для детей, лишенных родительской опеки.