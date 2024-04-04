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Google запускает бесплатную обучающую программу для предпринимателей "Находите клиентов за границей"
4 апреля компания Google анонсировала запуск новой бесплатной программы под названием "Находите новых клиентов за границей". Она будет полезна предпринимателям и владельцам малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Программа будет полезна владельцам малого и среднего бизнеса. Причем как тем, кто только решается попробовать экспортировать, так и тем, кто уже вышел на международные рынки, но желает большего", - говорится в сообщении.
Учебная часть программы продлится ежедневно по три часа с 16 апреля по 18 июня 2024 года и будет включать 11 тренингов, 7 Q&A-сессий, 2 панельные дискуссии и лекцию-бонус об AI для экспорта.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Участники научатся разработать собственную стратегию выхода на новые рынки, адаптировать товары или услуги к иностранному потребителю, а также – научатся использовать цифровые инструменты, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов. По завершению программы участники получат:
- Бесплатный купон на рекламу в Google Ads,
- Углубленные знания о глобальных потребительских трендах 2024,
- Ценные советы от опытных экспортеров,
- Сертификат об успешном завершении программы.
Индивидуальные консультации
Кроме того, 100 участников получат специальный пакет цифровых инструментов для успешного выхода на новые рынки. Также им будет доступна менторская поддержка: 60-минутная консультация с квалифицированным специалистом или действующим экспортером в среде Google Meet.
Количество консультаций ограничено, поэтому участники будут выбраны по порядку поступления регистрационных форм и актуальности запроса. К ритерии для получения консультаций включают:
- По меньшей мере, один человек из компании должен прослушать не менее 90% всех учебных тренингов.
- Проблематика, с которой обращается компания, должна быть актуальна для экспорта и не должна быть решена во время тренингов.
- Заявку на консультацию необходимо подать до указанного срока.
В Google отмечают, что такие консультации безопасны и конфиденциальны.
Добавим, что это уже не первое обучение украинских предпринимателей, которое проводит Google. Чтобы помочь украинским компаниям масштабироваться, повысить конкурентоспособность и защитить собственное дело от киберугроз, компания Google ранее запускала три безвозмездных программы.
Источник фото: ua.depositphotos.com