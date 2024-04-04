Google запускает бесплатную обучающую программу для предпринимателей "Находите клиентов за границей"

4 апреля компания Google анонсировала запуск новой бесплатной программы под названием "Находите новых клиентов за границей". Она будет полезна предпринимателям и владельцам малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Программа будет полезна владельцам малого и среднего бизнеса. Причем как тем, кто только решается попробовать экспортировать, так и тем, кто уже вышел на международные рынки, но желает большего", - говорится в сообщении.

Учебная часть программы продлится ежедневно по три часа с 16 апреля по 18 июня 2024 года и будет включать 11 тренингов, 7 Q&A-сессий, 2 панельные дискуссии и лекцию-бонус об AI для экспорта.

Участники научатся разработать собственную стратегию выхода на новые рынки, адаптировать товары или услуги к иностранному потребителю, а также – научатся использовать цифровые инструменты, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов. По завершению программы участники получат:

Бесплатный купон на рекламу в Google Ads,

Углубленные знания о глобальных потребительских трендах 2024,

Ценные советы от опытных экспортеров,

Сертификат об успешном завершении программы.

Индивидуальные консультации

Кроме того, 100 участников получат специальный пакет цифровых инструментов для успешного выхода на новые рынки. Также им будет доступна менторская поддержка: 60-минутная консультация с квалифицированным специалистом или действующим экспортером в среде Google Meet.

Количество консультаций ограничено, поэтому участники будут выбраны по порядку поступления регистрационных форм и актуальности запроса. К ритерии для получения консультаций включают:

По меньшей мере, один человек из компании должен прослушать не менее 90% всех учебных тренингов.

Проблематика, с которой обращается компания, должна быть актуальна для экспорта и не должна быть решена во время тренингов.

Заявку на консультацию необходимо подать до указанного срока.

В Google отмечают, что такие консультации безопасны и конфиденциальны.

Добавим, что это уже не первое обучение украинских предпринимателей, которое проводит Google. Чтобы помочь украинским компаниям масштабироваться, повысить конкурентоспособность и защитить собственное дело от киберугроз, компания Google ранее запускала три безвозмездных программы.

Источник фото: ua.depositphotos.com