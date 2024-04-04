Google запускає безкоштовну навчальну програму для підприємців "Знаходьте клієнтів за кордоном"

4 квітня компанія Google анонсувала запуск нової безкоштовної програми під назвою "Знаходьте нових клієнтів за кордоном". Вона буде корисною для підприємців і власників малого та середнього бізнесу.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Програма буде корисною власникам малого та середнього бізнесу. Причому як тим, хто тільки наважується спробувати експортувати, так і тим, хто вже вийшов на міжнародні ринки, але бажає більшого", - вказано в повідомленні.

Навчальна частина програми триватиме щоденно по три години з 16 квітня до 18 червня 2024 року і включатиме 11 тренінгів, 7 Q&A-сесій, 2 панельні дискусії та лекцію-бонус про AI для експорту.

Учасники навчаться як розробити власну стратегію виходу на нові ринки, адаптувати товари чи послуги до іноземного споживача, а також – навчаться використовувати цифрові інструменти, щоб привернути увагу потенційних клієнтів. По завершенню програми учасники отримають:

Безкоштовний купон на рекламу у Google Ads,

Поглиблені знання про глобальні споживацькі тренди 2024,

Цінні поради від досвідчених експортерів,

Сертифікат про успішне завершення програми.

Індивідуальні консультації

Окрім цього, 100 учасників отримають спеціальний пакет цифрових інструментів для успішного виходу на нові ринки. Також їм буде доступна менторська підтримка: 60-хвилинну консультація з кваліфікованим спеціалістом чи діючим експортером у середовищі Google Meet.

Кількість консультацій обмежена, тому учасники будуть обрані за порядком надходження реєстраційних форм та актуальністю запиту. Критерії для отримання консультацій включають:

Щонайменше одна особа з компанії мусить прослухати не менше 90% всіх навчальних тренінгів.

Проблематика, з якою звертається компанія, повинна бути актуальною для експорту та не повинна бути вирішена під час тренінгів.

Заявку на консультацію необхідно подати до зазначеного кінцевого терміну.

В Google наголошують, що такі консультації є безпечними та конфіденційними.

Додамо, що це вже не перше навчання українських підприємців, яке проводить Google. Щоб допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, компанія Google раніше запускала три безоплатні програми.

Джерело фото: ua.depositphotos.com