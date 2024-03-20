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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Google запускає безоплатні онлайн-програми для малого та середнього бізнесу в Україні

Google запускає безоплатні онлайн-програми для малого та середнього бізнесу в Україні
Фото: Depositphotos

Щоб допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, компанія Google запускає три безоплатні програми.

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10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Google запускає три безоплатні програми

"Бути підприємцем у такий турбулентний час — це героїчний вчинок. Круто, що український бізнес розвивається попри все", - наголосив Федоров.

За його словами, щоб допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, Google запускає три безоплатні програми:

Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно

"У програмі — live-тренінги від підприємців та записані відео. На навчанні вивчатимуть стратегії, фінанси, маркетинг, а також будуть поради, як виявити кіберзагрози та захистити бізнес від них, зокрема за допомогою штучного інтелекту. Також експерти розкажуть, як за допомогою цифрових інструментів привернути увагу клієнтів за кордоном та створити план для виходу на нові ринки", - зауважив Федоров.

Для кого програми? 

Програми підходять для майбутніх та діючих підприємців, керівників та співробітників малих і середніх бізнесів.

Старт першої програми вже 3 квітня.

Дізнатися детальніше та зареєструватися можна за посиланням.

"Здобувайте нові знання, збільшуйте прибутки, розвивайтесь і, звісно, підтримуйте економіку України, бо хто як не ви", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі $10 млн для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько