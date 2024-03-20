Google запускає безоплатні онлайн-програми для малого та середнього бізнесу в Україні

Щоб допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, компанія Google запускає три безоплатні програми.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Google запускає три безоплатні програми

"Бути підприємцем у такий турбулентний час — це героїчний вчинок. Круто, що український бізнес розвивається попри все", - наголосив Федоров.

За його словами, щоб допомогти українським компаніям масштабуватись, підвищити конкурентоспроможність та захистити власну справу від кіберзагроз, Google запускає три безоплатні програми:

«Зростайте з Google: програма для малих бізнесів»: для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток через розвиток і масштабування компанії. Після навчання 100 бізнесів зможуть взяти участь у менторській програмі від експертів.

«Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу»: топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту бізнесу.

«Знаходьте нових клієнтів за кордоном»: під час навчання дізнаєтеся, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача та розробити стратегію виходу на нові ринки.

Навчання проходитиме онлайн, а долучитися можна як до однієї, так і до кількох програм одночасно

"У програмі — live-тренінги від підприємців та записані відео. На навчанні вивчатимуть стратегії, фінанси, маркетинг, а також будуть поради, як виявити кіберзагрози та захистити бізнес від них, зокрема за допомогою штучного інтелекту. Також експерти розкажуть, як за допомогою цифрових інструментів привернути увагу клієнтів за кордоном та створити план для виходу на нові ринки", - зауважив Федоров.

Для кого програми?

Програми підходять для майбутніх та діючих підприємців, керівників та співробітників малих і середніх бізнесів.

Старт першої програми вже 3 квітня.

Дізнатися детальніше та зареєструватися можна за посиланням.

"Здобувайте нові знання, збільшуйте прибутки, розвивайтесь і, звісно, підтримуйте економіку України, бо хто як не ви", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно технологічний гігант Google запустив другий фонд в рамках ініціативи Startup Ukraine Support Fund з бюджетом у розмірі $10 млн для підтримки українських стартапів протягом 2024 та 2025 років.

Джерело фото: ua.depositphotos.com