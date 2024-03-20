Google запускает бесплатные онлайн-программы для малого и среднего бизнеса в Украине

Чтобы помочь украинским компаниям масштабироваться, повысить конкурентоспособность и защитить собственное дело от киберугроз, Google запускает три безвозмездных программы.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Google запускает три бесплатных приложения

"Быть предпринимателем в такое турбулентное время — это героический поступок. Круто, что украинский бизнес развивается несмотря ни на что", - подчеркнул Федоров.

По его словам, чтобы помочь украинским компаниям масштабироваться, повысить конкурентоспособность и защитить собственное дело от киберугроз, Google запускает три бесплатных программы:

« Растите с Google: программа для малых бизнесов»: для предпринимателей, стремящихся увеличить прибыль через развитие и масштабирование компании. После обучения 100 бизнесов смогут поучаствовать в менторской программе от экспертов.

« Безопаснее с Google: основы кибербезопасности для бизнеса»: топовые украинские эксперты поделятся практическими знаниями о кибергигиене, распознавании кибератак и создании системы киберзащиты бизнеса.

« Находите новых клиентов за границей»: во время обучения узнаете, как адаптировать продукт или услуги к иностранному потребителю и разработать стратегию выхода на новые рынки.

Обучение будет проходить онлайн, а присоединиться можно как к одной, так и к нескольким программам одновременно

"В программе — live-тренинги от предпринимателей и записанные видео. На обучении будут изучать стратегии, финансы, маркетинг, а также будут советы, как выявить киберугрозы и защитить бизнес от них, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также эксперты расскажут, как с помощью цифровых инструментов привлечь внимание клиентов за границей и создать план для выхода на новые рынки", - заметил Федоров.

Для кого программы?

Программы подходят для будущих и действующих предпринимателей, руководителей и сотрудников малого и среднего бизнеса.

Старт первой программы уже 3 апреля.

Узнать подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке.

"Получайте новые знания, увеличивайте доходы, развивайтесь и, конечно, поддерживайте экономику Украины, потому что кто как не вы", - подчеркнул Федоров.

Напомним, недавно технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в $10 млн для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.

Источник фото: ua.depositphotos.com