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Украинским технологическим компаниям раздадут $2,5 млн грантов: какие условия
Украинский фонд стартапов (УФС) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) объявили о начале грантовой программы поддержки украинских технологических компаний.
Об этом сообщили в УФС.
Инициатива направлена на активное развитие инноваций, экономическое усиление страны и повышение глобальной конкурентоспособности украинских проектов. В рамках программы планируется выделить общую сумму $2,5 млн. в поддержку перспективных украинских компаний на стадиях pre-seed и seed.
В последние годы Украина закрепилась на международной арене как страна с колоссальным инновационным потенциалом. Даже в условиях войны Украина заняла 55 место в рейтинге Глобального инновационного индекса в 2023 году, что на 3 позиции выше прошлогоднего результата.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"В период стремительного технологического прогресса компании, работающие в сферах AR/VR, blockchain, медицине, энергетике, финтехе, искусственном интеллекте, электронном правительстве, legaltech и биотехнологиях, играют важную роль в стимулировании экономического роста и усилении международного имиджа Украины. Именно поэтому во время работы над новой грантовой программой с WNISEF, мы решили направить поддержку на широкий спектр индустрий. Инициатива была разработана с особым акцентом на компании на ранних стадиях развития", - заявил директор УФС Павел Карташов.
В фонде убеждены, что, имея опыт реализации подобной программы, запущенной в 2019 году, стратегические инвестиции в проекты на начальных этапах не только подтолкнут украинцев к созданию новых инновационных продуктов и услуг, но и обеспечат готовые технологические компании возможностью эффективно конкурировать на международных рынках.
В сообщении УФС говорится, что учреждение возьмет на себя ответственность за управление и внедрение инициативы, в то время как Western NIS Enterprise Fund будет выступать финансовым партнером, обеспечивая необходимыми ресурсами для успешной реализации проекта.
Программа позволит получить грант до $25 тыс. для проектов на стадии Pre-seed и до $50 тыс. — на стадии Seed. В свое время схожей возможностью воспользовались такие стартапы как Esper Bionics, Upswot, Finmap, Zeely, Mate Academy, Harmix, а сегодня эти компании известны во всем мире.
Ориентировочно планируется профинансировать 74 команды, из которых:
- на стадии pre-seed с общей суммой до $25 тыс. – 48;
- на стадии seed с общей суммой до $50 тыс. – 26.
Срок реализации программы : до 31 декабря 2025 года.
Условия участия в Грантовой программе
В УФС рассказали, что к участию в грантовой программе допускаются заявители, суммарно отвечающие следующим критериям:
- Зарегистрированные в установленном законом порядке субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность, направленную на получение прибыли и достижения социального эффекта.
- Отсутствие инвестиций, грантовых средств или государственного пособия, превышающих $500 тыс. в эквиваленте за весь период деятельности.
- Совокупный доход не превышает $500 тыс. в эквиваленте на дату подачи заявки за последний год деятельности.
- Заявитель фактически не находится и не осуществляет деятельность на временно оккупированных РФ территориях Украины, а также не входит в санкционный список и не является объектом специальных ограничений (санкций) в соответствии с законами Украины.
К участию не допускаются:
- Проекты, профинансированные в рамках Грантовых программ BRAVE1 и инициативы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета.
- Заявители, производящие/создающие оборудование, материалы, продукцию, товары и/или другие изделия военного назначения.
Полный перечень требований и процедура подачи заявок доступны по ссылке.
Подача заявок производится на постоянной основе.
Напомним, недавно технологический гигант Google запустил второй фонд в рамках инициативы Startup Ukraine Support Fund с бюджетом в $10 млн для поддержки украинских стартапов в течение 2024 и 2025 годов.
Кроме того, €20 млн для поддержки технологической экосистемы в Украине будут направлены в рамках инициативы Seeds of Bravery от Европейского инновационного совета.
А в декабре 2023 года Фонд развития инноваций впервые избрал 15 лучших украинских стартапов.
Фото: ua.depositphotos.com