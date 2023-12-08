Фонд развития инноваций впервые выбрал 15 лучших украинских стартапов. Это компании, внесшие весомый вклад в развитие стартап-экосистемы, которые продолжают развиваться и создавать инновационные разработки даже в условиях войны.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, стартапом года стал S.lab, производящий экологическую упаковку из растительных компонентов как замену пенопласта.

"Этот материал разлагается в грунте за месяц-полтора и может полностью заменить пластик. В 2023 году S.lab победил на IT Arena и получил 10 тысяч долларов инвестиций. Круто, что украинцы создают полезные инновации для всего мира, несмотря на войну!", - подчеркнул он. Федоров.

Он добавил, что за 4 года Фонд развития инноваций стал местом, объединяющим всех игроков экосистемы.

"Более 380 стартапов получили $8,7 млн на развитие и масштабирование. Начали сотрудничество с мировыми институтами - от компании Amazon до Payoneer. Также на базе Фонда запустили defense-tech кластер Brave1 для усиления обороноспособности страны", - отметил Федоров.

Напомним, украинский стартап AiSDR братьев Юрия и Олега Заремба недавно получил $3 млн инвестиций от инкубатора Кремниевой долины Y Combinator, украинских фондов Flyer One Ventures, SID Venture и других фондов.

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