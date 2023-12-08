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Фонд розвитку інновацій уперше обрав 15 найкращих українських стартапів
Фонд розвитку інновацій уперше обрав 15 найкращих українських стартапів. Це компанії, які зробили вагомий внесок у розвиток стартап-екосистеми, продовжують розвиватися й створювати інноваційні розробки навіть в умовах війни.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, стартапом року став S.lab, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів як заміну пінопласту.
"Цей матеріал розкладається в ґрунті за місяць-півтора та може повністю замінити пластик. У 2023 році S.lab переміг на IT Arena й отримав 10 тисяч доларів інвестицій. Круто, що українці створюють корисні інновації для всього світу попри війну!", - підкреслив Федоров.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Він додав, що за 4 роки Фонд розвитку інновацій став місцем, яке об’єднує всіх гравців екосистеми.
"Понад 380 стартапів отримали $8,7 млн на розвиток та масштабування. Започаткували співробітництво зі світовими інституціями — від компанії Amazon до Payoneer. Також на базі Фонду запустили defense-tech кластер Brave1 для посилення обороноздатності країни", - зауважив Федоров.
Нагадаємо, український стартап AiSDR братів Юрія та Олега Заремб нещодавно отримав $3 млн інвестицій від інкубатора Кремнієвої долини Y Combinator, українських фондів Flyer One Ventures, SID Venture та інших фондів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com