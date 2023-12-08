Фонд розвитку інновацій уперше обрав 15 найкращих українських стартапів. Це компанії, які зробили вагомий внесок у розвиток стартап-екосистеми, продовжують розвиватися й створювати інноваційні розробки навіть в умовах війни.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, стартапом року став S.lab, який виготовляє екологічне пакування з рослинних компонентів як заміну пінопласту.

"Цей матеріал розкладається в ґрунті за місяць-півтора та може повністю замінити пластик. У 2023 році S.lab переміг на IT Arena й отримав 10 тисяч доларів інвестицій. Круто, що українці створюють корисні інновації для всього світу попри війну!", - підкреслив Федоров.

Він додав, що за 4 роки Фонд розвитку інновацій став місцем, яке об’єднує всіх гравців екосистеми.

"Понад 380 стартапів отримали $8,7 млн на розвиток та масштабування. Започаткували співробітництво зі світовими інституціями — від компанії Amazon до Payoneer. Також на базі Фонду запустили defense-tech кластер Brave1 для посилення обороноздатності країни", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, український стартап AiSDR братів Юрія та Олега Заремб нещодавно отримав $3 млн інвестицій від інкубатора Кремнієвої долини Y Combinator, українських фондів Flyer One Ventures, SID Venture та інших фондів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com