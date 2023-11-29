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- IT и Телеком
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Украинский стартап AiSDR привлек $3 млн инвестиций от Y Combinator, Flyer One Ventures, SID Venture
Стартап AiSDR братьев Юрия и Олега Заремба получил $3 млн инвестиций от инкубатора Кремниевой долины Y Combinator, украинских фондов Flyer One Ventures, SID Venture и других фондов.
Об этом сообщает Forbes.
Стартап AiSDR занимается разработкой инструмента на основе искусственного интеллекта, который создает персонализированные электронные рекламные кампании и организует встречи с потенциальными клиентами.
В настоящее время стартап привлек $3 млн от американских Y Combinator, Rebel Fund, Pioneer Fund, Bluepointe Ventures, украинских SID Venture Partners, Flyer One Ventures, британского SCM Advisors, управляющего партнера DST Global Рахула Мехты, COO Rippling Мэтта Макинниса, инвестора Fig., а также управляющего партнера 408 Ventures Ника Белогорского.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
AiSDR планирует расширить свою команду, которая пока состоит из пяти человек, включая соучредителей, а также достичь $2 млн ARR в течение следующих 12 месяцев.
У стартапа сейчас 45 клиентов, большинство из которых это B2B-бизнесы из США.
Основатели стартапа утверждают, что обслуживание помогает бизнесам сэкономить до 90% затрат.
"Мы разработали инструмент, который может взаимодействовать с потенциальными клиентами до момента видеозвонка, взимая лишь 10% от обычной стоимости такого специалиста", – отмечают братья Заремба.
С помощью продукта AiSDR клиенты писали таким компаниям как Goldman Sachs, Bank of America, Nike, PepsiCo, Volkswagen-Audi Group и т.д., и получали ответы.
СПРАВКА:
AiSDR основан в августе 2023-го украинцами Юрием и Олегом Зарембами в США. В 2017 году они основали стартап AXDRAFT, который предоставляет услуги по автоматизации юридических документов. В апреле 2019 года AXDRAFT закрыл раунд финансирование на сумму $1,1 млн. В рамках раунда проект был оценен в $10 млн.
В декабре 2020 года AXDRAFT была продана международной legaltech-компании Onit. После продажи Юрий Заремба оставался в стартапе в должности генерального менеджера. Однако впоследствии братья решили покинуть стартап, чтобы начать новый проект.