Инвесторы готовы вкладывать деньги в проекты с искусственным интеллектом – Денис Сичков, Horizon Capital

Инвесторы готовы вкладывать средства в развитие искусственного интеллекта, потому что в будущем такие разработки приведут к значительному росту производительности людей и улучшению качества жизни, а это потенциальный источник доходов для инвесторов. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал Investment Director в Horizon Capital Денис Сичков. Детальнее о том, как происходят инвестиции в ИИ во время войны, читайте в статье "Куда идут деньги. Какие технологии ИИ интересуют инвесторов в 2024 году".

Эксперт отмечает: по оценкам аналитиков Goldman Sachs, в долгосрочном горизонте инвестиции в ИИ будут превалировать 2% ВВП США. В других странах этот объем будет несколько меньше. С большой вероятностью, такое финансирование будет направлено на развитие софтверной составляющей.

Аналитики McKinsey посчитали, какую дополнительную ценность будет иметь искусственный интеллект в долгосрочной перспективе в разных секторах экономики. В частности:

в розничной торговле,

в здравоохранении,

в финансовом секторе

"Общий объем добавленной стоимости превышает $3 трлн. То есть в McKinsey видят большой потенциал в инвестициях в проекты по ИИ", - обращает внимание Сичков.

Какие деньги инвесторы готовы вкладывать в развитие ИИ

Среди инвесторов пока достаточно популярна тема генеративного искусственного интеллекта. В частности, в 2023 году в это направление было проинвестировано около $30 млрд, говорит Денис Сичков.

"В 2023 году инвестирование в генеративное ИИ прыгнуло в 3,7 раза относительно 2022 года. Логично, что это привело и к росту среднего чека", - акцентирует эксперт.

Для понимания: в 2022 году средний размер сделки составлял $9 млн по всему рынку венчурных инвестиций, а в генеративные ИИ вкладывали в 4 раза больше – $42 млн. Это значит, что на рынке венчурных инвестиций генеративный ИИ является драйвером роста инвестиций.

"Около 2/3 всех соглашений касаются инвестирования в проекты на ранней стадии. Ключевыми рынками для таких инвестиций являются США и Азия", - говорит Денис Сичков.

Важно, что популярность ИИ мотивирует ИТ-предпринимателей создавать много новых проектов. Сейчас инвестор имеет возможность искать и выбирать наиболее перспективные идеи. При отборе инвестиционные фонды особенно тщательно присматриваются к таким характеристикам ИИ проектов, как экономическая целесообразность и практическое применение будущей технологии.

"Многие айти-предприниматели мечтают о том, что их идеи в результате станут единорогами. Но таких стартапов становится меньше, потому что рынок стал более критичен к новым проектам, а требования, в частности, к качеству, существенно увеличились", - акцентирует Сичков.

Больше об основных инвестиционных настроениях в технологическом секторе, читайте в статье Delo.ua "Куда идут деньги. Какие технологии ИИ интересуют инвесторов в 2024 году".